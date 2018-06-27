Случайный знакомый

Он сидел рядом и украдкой заглядывал ей в книгу, которую она сосредоточенно читала. Ну, или делала вид, что сосредоточенно. Просто он постоянно отвлекал. Импозантный такой, подтянутый, с седыми висками.

«Ну и вот что он заглядывает? — привычно ворчала про себя Томка. — «Каштанку», что ли, никогда не читал? Если не читал — то точно не интересен. Видит же, что я без кольца…»

А он, как будто прочитав ее мысли, улыбнулся. И Томка уткнулась в книгу — так, чтобы он уже больше не подглядывал.

Типично женское поведение, скажете вы. Согласна. Но так устроена жизнь, что каждый типичный случай для кого-то оказывается уникальным.

Томку, как любила говорить моя бабушка, жизнь побила. Рано умерла младшая сестра, оставив двоих детей. Папа как-то быстро растворился, и сорокалетняя бездетная Томка оказалась в роли мамы близняшек-пятиклассниц. Личная жизнь сразу же пошла под откос — принц ее жизни поспешил смыться, как только на горизонте замаячили чужие дети и перспектива их воспитания. А Томке деваться было некуда.

Вот и тем утром под размеренный шум поезда она перечитывала чеховскую «Каштанку» — девчонкам в школе задали написать сочинение.

— Я так повторно среднюю школу окончу, — шутит она. — Причем два раза — одновременно. Будет у меня три средних образования и одно высшее.

На «Пушкинской» Томка вышла из вагона — пересадка на «Чеховскую», еще две остановки по серой ветке до работы. Но на переходе он догнал ее.

— Сергей, — представился сразу. — Вдовец. Сыну 12 лет. Тоже «Каштанку» читаем. Можно я вас после работы встречу? Знаете, случайные знакомства иногда имеют счастливый конец.

Может, это наш случай?