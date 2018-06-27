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В уфимском Лимонарии завелся ушастый Лимон
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В уфимском Лимонарии завелся ушастый Лимон 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Среди зеленых стеблей и листьев в одной из оранжерей Уфы появился незваный гость. В Лимонарий забежал заяц, полакомился остатками рассады капусты и почувствовал себя, как дома. С тех пор пушистый стал завсегдатаем и сотрудники решили стали подкармливать косого.
Питомец не вредит лимонным деревьям
— К нам и раньше прибегали зайцы. Несколько лет назад двое жили на территории Лимонарии. А в этом году один длинноухий крепыш постоянно к нам заходит. Сотрудники не против — угощают питомца остатками рассады, и он всегда возвращается, — рассказали в Лимонарии. — Рядом все меньше лесов, а у нас тихо и спокойно, вот и бегут к нам зверята.
Назвали питомца Лимоном, потому что главным растениям Лимонария вред «ушастик» не наносит. Вот только фотографироваться заяц не любит, но сотрудники успели сделать заветный кадр.
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