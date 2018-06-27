Время некрасивых тракторов уходит в небытие

Форум «Дизайн-хакатон» в третий раз собрал талантливую молодежь из лучших российских вузов на одной из площадок в технопарке «Сколково».

Комфорт, красота, эргономичность и экологичность — вот основные принципы работы промышленных дизайнеров. В целом, направление промышленного дизайна в России пока только набирает обороты. Но какими темпами! Подрастающее поколение, совсем еще девчонки и мальчишки, уже обладают серьезными прогрессивными взглядами и, главное, продвинутыми навыками. Для участия в форуме ребята заранее (2 недели им были даны на подготовку) собирали свои лучшие дизайнерские идеи. Сформировалось целых 23 команды. И в первый же день — весь форум рассчитан на три дня — после получения конкретного технического задания участники приступили к исполнению задуманного.

— Мы выбрали задание «Перчатки для дополненной реальности», — демонстрируют нам уже заготовку своего изделия Алия Магалаева и Ульяна Коваленко. (По-научному это звучит как модульная система трекинга для 3D приложений вирутальной и дополненной реальности и управления роботами-аватарами). Эти «перчатки» уже применяются в компьютерных играх. Хирург может с их помощью руководить роботом при проведении операции на расстоянии. Конструкторские бюро используют такие «перчатки» при создании макетов, например, домов. Можно провести обширную виртуальную экскурсию, находясь на небольшой территории. В комплекте с «перчатками» выдаются еще и специальные очки. Девочки с восторгом объясняют, в каком направлении они предполагают сделать дизайнерские доработки:

— Нужно, чтобы дышала кожа, ведь работать в них придется не один час. Необходимо, чтобы изделие легко можно было надеть и снять, вымыть или утилизировать. И конечно, должно быть все красиво!

Ульяне осталось доучиться последний курс в Британской высшей школе дизайна, а ее подруга эту школу только что закончила. И уже получила место в процветающем конструкторском бюро — помощника промышленного дизайнера.

За соседним столом трудятся третьекурсницы из Института бизнеса и дизайна. Анастасия Кудимова предлагает взглянуть на эскизные чертежи:

— Это робот-бариста. Очень полезная машина. Размещение услуги планируется в офисах одного из банков. С помощью приложения в телефоне можно заказать себе кофе.

— Мы уже видим добрую руку с чашечкой вкусного кофе, которую робот протянет клиенту, — добавляет другая участница этой команды Екатерина Коробчук.

Настоящий мозговой штурм организовали молодые люди из команды «Mamy — design». Это третьекурсники Московского политехнического автомобильного дизайна. Задание у ребят очень интересной и совсем непростое. Главное, что тоже перспективное. К студентам обратился реальный производитель беспилотных тракторов. Не за горами то время, когда по нашим полям затарахтят машины без трактористов.

— Это будет приятная, удобная в управлении техника, — рассказывает Богдан Сильвин. — На базе «Кировца К-424» мы должны смоделировать настоящую машину будущего со сканерами и датчиками и диспетчерским центром. Нельзя забывать о таких важных условиях, как работа без сбоя и перерывов, удобство в заправке и дозаправке топливом.

Сосед Богдана по столу Глеб Рудаков демонстрирует наметившиеся формы будущего сельскохозяйственного робота на мониторе компьютера:

— Мы знаем, что некрасивые тракторы не поедут!