Ещё
Перестаралась! Серябкину высмеяли поклонники
Далее:
Читайте также:
Ещё

Перестаралась! Серябкину высмеяли поклонники 

Клео.Ру 55 минут назад
Фото: Клео.Ру
Участницы группы «Серебро» любят эпатировать своим внешним видом. Девушки не стесняются откровенных вырезов и ультракоротких мини. Пестрят провокационными сюжетами и видеоклипы коллектива. В своих инстаграм аккаунтах девушки не отклоняются от созданного имиджа. В этот раз объектом обсуждения среди поклонников стала Ольга Серябкина.
Девушка опубликовала фото на пляже в купальнике. Все бы ничего, но странные вырезы, практически не скрывающие грудь, вызвали недоумение у подписчиков.
«Да уж сними его че одела то? Ужаааасссс», «Остался только нудистский пляж».
#serebro#serebroband#seryabkinalove#seryabkina#olgaserebro#olgaseryabkina#molly#serebromolly#олясерябкина#ольгасерябкина#ольгасеребро #lenatemnikova#ЕленаТемникова#ЛенаТемникова#ElenaTemnikova#полинасеребро#polinafavorskaya#полинафаворская#катясеребро#катякищук#молли#kishchuk#katyaserebro#favlav#serebrostars #serebrotoday#seryabkinabest#группасеребро#серябкинастихи#серябкина @serebro_official
Публикация от 💥ОЛЬГА СЕРЯБКИНА💥 (@olga.seryabkina)
23 Июн 2018 в 1:13 PDT  Нашлись и подписчики с юмором, которые создали мемы, сравнив наряд артистки со знаменитыми плавками Бората.
На отдыхе и во время гастролей в курортных городах девушки любят щеголять в откровенных купальниках. Вчера группа выступала в Турции, и все, кто подписан на инстаграм коллектива, могли видеть новую порцию провокационных снимков.
Напомним, именно по причине излишне откровенных сексуальных образов покинула группу Елена Темникова. Сейчас имидж исполнительницы кардинально отличается от внешнего вида нынешних солисток группы. Она предпочитает свободные футболки и мешковатую одежду. С девушками Елена не общается.
Клео.Ру: последние новости
Линдси Лохан вспомнила о прошлом Какой церковный праздник отмечают 21 июня Как вырастить цветок Ночная красавица в открытом грунте
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У жены не осталось подруг, с которыми бы я не…»25
Как не стать жертвой цыганского гипноза9
Женщинам с большой грудью облегчили ночную жизнь3
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»163
Фанаты шутят над грудью Ратаковски6
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:33
Что известно о работе мозга
Здоровье
07:15
Самые нелепые требования музыкантов
Звёзды
00:04
Фанаты шутят над грудью Ратаковски
Звёзды
03:57
Спецслужбы учат видеть человека насквозь
Психология
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Как выглядят дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
00:39
Роза Сябитова разозлила фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение