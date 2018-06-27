Перестаралась! Серябкину высмеяли поклонники 

Участницы группы «Серебро» любят эпатировать своим внешним видом. Девушки не стесняются откровенных вырезов и ультракоротких мини. Пестрят провокационными сюжетами и видеоклипы коллектива. В своих инстаграм аккаунтах девушки не отклоняются от созданного имиджа. В этот раз объектом обсуждения среди поклонников стала Ольга Серябкина.
Девушка опубликовала фото на пляже в купальнике. Все бы ничего, но странные вырезы, практически не скрывающие грудь, вызвали недоумение у подписчиков.
«Да уж сними его че одела то? Ужаааасссс», «Остался только нудистский пляж».
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Публикация от 💥ОЛЬГА СЕРЯБКИНА💥 (@olga.seryabkina)
23 Июн 2018 в 1:13 PDT Нашлись и подписчики с юмором, которые создали мемы, сравнив наряд артистки со знаменитыми плавками Бората.
На отдыхе и во время гастролей в курортных городах девушки любят щеголять в откровенных купальниках. Вчера группа выступала в Турции, и все, кто подписан на инстаграм коллектива, могли видеть новую порцию провокационных снимков.
Напомним, именно по причине излишне откровенных сексуальных образов покинула группу Елена Темникова. Сейчас имидж исполнительницы кардинально отличается от внешнего вида нынешних солисток группы. Она предпочитает свободные футболки и мешковатую одежду. С девушками Елена не общается.