Перестаралась! Серябкину высмеяли поклонники

Участницы группы «Серебро» любят эпатировать своим внешним видом. Девушки не стесняются откровенных вырезов и ультракоротких мини. Пестрят провокационными сюжетами и видеоклипы коллектива. В своих инстаграм аккаунтах девушки не отклоняются от созданного имиджа. В этот раз объектом обсуждения среди поклонников стала Ольга Серябкина

Девушка опубликовала фото на пляже в купальнике. Все бы ничего, но странные вырезы, практически не скрывающие грудь, вызвали недоумение у подписчиков.

«Да уж сними его че одела то? Ужаааасссс», «Остался только нудистский пляж».

#serebro#serebroband#seryabkinalove#seryabkina#olgaserebro#olgaseryabkina#molly#serebromolly#олясерябкина#ольгасерябкина#ольгасеребро #lenatemnikova#ЕленаТемникова#ЛенаТемникова#ElenaTemnikova#полинасеребро#polinafavorskaya#полинафаворская#катясеребро#катякищук#молли#kishchuk#katyaserebro#favlav#serebrostars #serebrotoday#seryabkinabest#группасеребро#серябкинастихи#серябкина @serebro_official

Публикация от 💥ОЛЬГА СЕРЯБКИНА💥 (@olga.seryabkina)

23 Июн 2018 в 1:13 PDT Нашлись и подписчики с юмором, которые создали мемы, сравнив наряд артистки со знаменитыми плавками Бората.

На отдыхе и во время гастролей в курортных городах девушки любят щеголять в откровенных купальниках. Вчера группа выступала в Турции, и все, кто подписан на инстаграм коллектива, могли видеть новую порцию провокационных снимков.