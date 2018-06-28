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Более 200 человек посетили фестиваль «Скандинавская ходьба» в Лианозове
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Более 200 человек посетили фестиваль «Скандинавская ходьба» в Лианозове 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Окружной фестиваль уличной культуры для пенсионеров «Скандинавская ходьба» состоялся 27 июня в Лианозовском парке. Как рассказала культорганизатор филиала «Лианозово» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» Наталья Сергеева, мероприятие прошло в рамках пилотного проекта «Московское долголетие».
— Фестиваль собрал более 200 активных жителей Северо-Восточного округа. В рамках мероприятия прошел марафон скандинавской ходьбы, мастер-класс «Творческая мастерская», работали площадка активности ОФП и лекторий «Здорово жить», — уточнила Наталья Сергеева.
Напомним, чтобы присоединиться к проекту «Московское долголетие», необходимо прийти с паспортом и СНИЛС в ЦСО «Лианозово» по а
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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