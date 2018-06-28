Более 200 человек посетили фестиваль «Скандинавская ходьба» в Лианозове

Окружной фестиваль уличной культуры для пенсионеров «Скандинавская ходьба» состоялся 27 июня в Лианозовском парке. Как рассказала культорганизатор филиала «Лианозово» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» Наталья Сергеева, мероприятие прошло в рамках пилотного проекта «Московское долголетие».

— Фестиваль собрал более 200 активных жителей Северо-Восточного округа. В рамках мероприятия прошел марафон скандинавской ходьбы, мастер-класс «Творческая мастерская», работали площадка активности ОФП и лекторий «Здорово жить», — уточнила Наталья Сергеева.

Напомним, чтобы присоединиться к проекту «Московское долголетие», необходимо прийти с паспортом и СНИЛС в ЦСО «Лианозово» по а