У Хлои Кардашьян появилась копия! Голосуй, похожи или нет

Сегодня день рождения отмечает на данный момент единственная блондинка (пока никто больше не перекрасился) в семействе Кардашьян — Хлои (34)!

все слайды

В честь дня рождения звезды музей Мадам Тюссо в Лас-Вегасе установил ее восковую фигуру в натуральную величину. Кстати, на фигуре настоящая одежда Хлои, которую она сама отдала в музей: джинсы с высокой талией, черное кружевное боди и туфли Christian Louboutin.

Хлои написала в Twitter, что она была шокирована, насколько фигура получилась реалистичной: «Вы, ребята, отлично поработали!» — написала Хлои в Twitter.

Кстати, хоть Хлои и натерпелась измен от своего парня Тристана Томпсона за этот год, сейчас они помирились, уже вовсю ходят на свидания и вместе воспитывают дочку Тру.

Похожа ли статуя на Хлои? Голосуй!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-hloi-kardashyan-poyavilas-kopiya-golosuj-pohozhi-ili-net/