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У Хлои Кардашьян появилась копия! Голосуй, похожи или нет
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У Хлои Кардашьян появилась копия! Голосуй, похожи или нет 

Peopletalk 49 минут назад
Фото: Peopletalk
Сегодня день рождения отмечает на данный момент единственная блондинка (пока никто больше не перекрасился) в семействе Кардашьян — Хлои (34)!
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В честь дня рождения звезды музей Мадам Тюссо в Лас-Вегасе установил ее восковую фигуру в натуральную величину. Кстати, на фигуре настоящая одежда Хлои, которую она сама отдала в музей: джинсы с высокой талией, черное кружевное боди и туфли Christian Louboutin.
Хлои написала в Twitter, что она была шокирована, насколько фигура получилась реалистичной: «Вы, ребята, отлично поработали!» — написала Хлои в Twitter.
Кстати, хоть Хлои и натерпелась измен от своего парня Тристана Томпсона за этот год, сейчас они помирились, уже вовсю ходят на свидания и вместе воспитывают дочку Тру.
Похожа ли статуя на Хлои? Голосуй!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-hloi-kardashyan-poyavilas-kopiya-golosuj-pohozhi-ili-net/
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