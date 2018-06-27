«Украшения — это про чувства: нужно, чтобы они несли энергию»

Основатель марки украшений «SHANIQ» Анастасия Шульженко рассказала Sobesednik.ru о том, какой путь стоит за ювелирным украшением, выполненным на заказ, почему нужно любить то, что ты носишь, и почему на прилавках ювелирных магазинов лежит просто металл:

— Изготовление ювелирных украшений имеет три основных направления. Первое — это когда сразу из металла делается проволока и пластина и из этого вырезается, выпиливается и собирается украшение. Второй вариант: сначала заготовка вырезается из специального ювелирного воска, потом эту форму отливают в металле и дальше дорабатывают. Когда делаешь объемные вещи, их лучше лепить из воска или пластилина, а потом уже по ним делать, чтобы визуализировать просто.

Третий вариант — это 3D-моделирование. Модель строится на компьютере, «выращивается» в воске струйным принтером, потом оправляется в металле. Это разные способы изготовления украшений, но результат всегда один — он на витрине, в металле с камнями. По сути это такая мини-скульптура.

— А сейчас можно сделать 3D-моделирование в 3ds Max программе и отдать отлить в металле?

— Да, но дело в том, что 3D-моделирование нельзя сделать без знаний толщин, без знаний механики, без знаний закрепки, то есть без знаний чисто ювелирных.

Фото предоставлено пресс-службой основателя марки

Во время беременности я начала говорить своим клиентам, что буду через девять месяцев делать все, что они захотят, но из их материалов. Кстати, именно клиенты подтолкнули меня к тому, чтобы я занялась разработкой логотипа. Они просили: «Настя, ставь, пожалуйста, свой штампик» — не пробу, не клеймо, которое мне по закону положено, а что-то личное. Поэтому сейчас у меня есть и логотип, и название — «SHANIQ».

— Расскажите про свой самый запоминающийся заказ.

— У меня сейчас развивается два направления. Первое — это работа с клиентами, и тут каждый клиент индивидуален и по-своему интересен. Например, сейчас ко мне обратилась девушка — фанатка «Маленького принца» Экзюпери . Мы ей придумали серьги в виде шарика топаза: планета, на которой растет роза. А роза — это как раз верхняя часть, получились сережки символические. Теперь мы к ним в комплект делаем кольцо с Лисом, причем Лис будет полностью из камней выложен, металла по минимуму.

Вообще сейчас моя любовь — это украшения с минимумом золота и интересное использование традиционных камней. Я хочу выкладывать камни так, как их никто не выкладывал. Следом за Лисом будем делать мальчика. Чтобы полный комплект был: Лис, мальчик, планета, роза.

Я, наверное, плохую вещь скажу: «массовка», то что в наших магазинах массовочных продается, — для меня это просто металл, который не несет ничего. Когда работаешь с индивидуальными клиентами, нельзя сказать, что какая-то работа запоминающаяся, а какая-то нет. Самые заурядные (но я стараюсь такие не брать, потому что не могу вложить душу) — это копия из Интернета, или «вот я увидела в метро серьги» — это самая соль на рану.

Часто приходят люди, которые сами не знают, чего хотят, в Интернете посмотрели и говорят: «Мне вот такое!» А я точно знаю, что можно сделать и лучше, и интересней, и я тогда точно выложусь. У самого украшения есть энергетика — наверное, не бывает такого, что я над чем-то работаю и притом не люблю эту работу.

— А какое участие принимает заказчик в изготовлении работы?

— Я подбираю сначала камешки, потом по ним делаю из воска модель и показываю заказчику. В процессе можно показывать видео, можно недоделанную вещь показывать, чтобы человек принимал участие в изготовлении и знал, что украшение — это не просто прийти в магазин, отдать деньги и забрать, а за этим стоит гигантский труд. Создание украшения занимает в среднем полтора месяца.

— Как планируете развиваться?

— Сейчам два основных направления в работе — это работа на заказ индивидуально под заказчика и работа над собственной коллекцией на продажу. Ну и, конечно, планирую запуск своего сайта, но это немного позже. Также привожу Татьяну Пфайфер на встречу с ювелирами 8 июля в Scenario cafe.

— Что пожелаете нашим читателям?

— Быть неравнодушными и любить то, что ты носишь. Любое украшение — это напоминание о каком-то событии. Бывает, мне привозят простые камушки с моря и их нужно оформить. Все-таки украшения — это про чувства. Нужно, чтобы они несли энергию.

Вы сами можете ощутить энергетику украшения, выполненного Анастасией с любовью, и выиграть золотое кольцо с гранатом, приняв участие в конкурсе на нашей странице в Instagram.

Чтобы выиграть, надо:

1. Подписаться на Instagram-аккаунт «Красивого „Собеседника“» и Анастасии Шульженко;

2. Отметить в комментариях под этим постом двух человек, которым был бы интересен конкурс.

Победитель будет опеределен с помощью рандомайзера 2 июля. Результаты будут опубликованы на странице «Красивого „Собеседника“». * Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняли участие больше 15 участников. Написать комментарий можно неограниченное количество раз при условии, что вы каждый раз будете отмечать разных людей. Участие в конкурсе могут принять жители России.