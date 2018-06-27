Бизнес с акцентом. Чему можно поучиться у шведских женщин-руководителей

Мы привыкли, что слово «кризис» всегда связано со скачком цен, инфляцией, санкциями или даже потерей работы. У нас в каждый кризис сильные перепады от хорошего к плохому, от дорогого к дешевому. Для женщин кризисы особенно вредны — стресс не добавляет здоровья, заставляет меньше улыбаться и иногда наносит ущерб красоте и внешнему виду. Если традиционные бизнес-рецепты перестают работать, можно взглянуть на лучшие мировые практики.

Одна из них — практика шведского менеджмента, где, как и в самой Швеции, правит концепция «лагом». Смысл слова — «достаточно». Не всегда нужен люкс, если есть хорошее качество, не нужно жить богато, достаточно умеренного комфорта. Этот принцип поддерживается в стране государством. Если человек много получает, налог он платит большой, если мало — отчисления в бюджет гораздо меньше. Даже самые богатые семьи страны стараются не демонстрировать свой достаток, а в магазинах можно встретить короля Швеции, который приехал за покупками на стареньком Вольво.

Для женщин Швеция — страна возможностей. Бизнес-школы стараются принять больше женщин на программы и увеличить количество женщин–преподавателей. Среди руководителей тоже ценятся женщины. Однако, не спешите паковать чемоданы и перебираться в Швецию. Для начала попробуем примерить костюм шведской бизнес-леди.

Руководящая должность — это, прежде всего, ответственность. И если человек стал руководителем, ему часто сочувствуют. Работы больше, зарплата сильно не увеличилась из-за прогрессивного налога, а обязанностей прибавилось. Вот когда требуется найти и разбудить в себе эмоциональное лидерство. Потому что только с помощью команды и поддержки людей можно успешно работать. А команду, чаще всего, набрали уже задолго до вас. Поменять ее практически невозможно. Надо работать с тем, что есть. В Швеции очень трудно уволить человека. Его будут до последнего учить (если он чего-то не знает), лечить (если у него алкогольная или иная зависимость) или тренировать (если навыки оставляют желать лучшего). Часто руководителю достается команда, все члены которой регулярно ходят на работу и что-то делают, но результата нет или он далек от идеального. Что делать?

Есть несколько проверенных шведских принципов работы:

1) Обсуждать. Ни одно решение не принимается без обсуждения. Даже если руководитель принимает решение самостоятельно, он в большинстве случаев собирает совещание. Всем членам команды дают высказаться.

2) Задавать вопросы. Правильно заданный открытый вопрос побуждает сотрудника к изобретению собственных решений, позволяет уменьшить сопротивление и настроиться на конструктивное взаимодействие.

3) Заботиться о семье и здоровье сотрудника. Шведы очень трепетно относятся к первому дню в школе у детей, семейным традициям, заботе о старших и младших. Любая причина, касающаяся семьи, повод отпустить человека домой или в небольшой отпуск практически в любое время.

4) Быть прозрачными и открытыми. Этот пункт подкрепляет предыдущий. Никому и в голову не придет врать, чтобы уйти с работы. Кстати, открытость проявляется во всем — в Швеции во многих квартирах нет занавесок. Зачем что-то скрывать? Живу как все, смотрите, если хотите.

5) Давать обратная связь. Во многих шведских компаниях есть обязательный день или срок для подачи обратной связи. Это двухстороннее движение. Обратную связь дает как начальник, так и подчиненный. И делают это открыто, потому что даже если они не согласны друг с другом, это не повод для увольнения. Это повод для обсуждения.

6) Оказывать доверие. При первой встрече с человеком ему априори доверяют. Доверяют и при второй, даже если доверие не оправдалось. Если не оправдалось и при второй, то к третьей встрече уровень доверия значительно падает.

7) Не бежать по карьерной лестнице. В Швеции нормально не хотеть повышения по службе. Сотрудник может прямо сказать начальнику, что рост его не интересует, потому что новая позиция потребует больше времени, а ему надо детей воспитывать, а садик закрывается в 16:30, налоги будут больше, ответственность тоже, а смысл? Да, если нет амбиций, смысла, и правда, нет, потому что все вопросы здравоохранения, пенсий и пособий решило государство. А соревноваться с другом или подругой смысла тоже нет, потому что у всех «лагом».

8) Оставлять эмоции вне работы. Шведам абсолютно все равно, как вы относитесь к унылой секретарше. Если она делает то, что приписано инструкцией, то увольнять ее не за что. Не нравится, как она работает — поговори с ней, если ничего не происходит — с ее начальником. Если и тогда ничего не добился — учись работать с людьми и не обижай секретарш. А тем более, не отнимай времени у руководства на ненужные жалобы.

9) Обнуляться. Как-то раз в отеле Стокгольма разгневанная туристка кричала на администратора, не хотела оставлять кредитную карту для депозита. Администратор — девушка слушала, твердо возражала, говорила о правилах отеля и проявляла чудеса терпения. Спустя четверть часа туристка, все же смирилась, дала карту, ушла в номер. Когда через десять минут она спустилась и пошла гулять, та же девушка администратор предложила ей карту города, спросила, не вызвать ли такси и не заказать ли ужин заранее. При этом никакой агрессии и воспоминаний о неприятной сцене не проявилось. И так действуют все шведы. Видимо поэтому они так долго живут. Все обиды не стоят того, чтобы их держать в себе. А тем более злобу и агрессию. Отпусти и забудь. Тебе же будет лучше. И на лице морщин меньше. Злость проступает с годами на лице, шведы об этом давно знают и принимают меры.

10) Отдыхать. Никогда швед не будет оставаться дольше на работе. Выходные дни и часы — это святое. Зачем? Почему я должен лишаться драгоценных солнечных минут, если все дела терпят до завтра? А если не терпят, то я сам плохо спланировал. Но такого не может быть, потому что не может быть никогда. Иначе я не швед.

11) Планировать — это любимое занятие. В сентябре шведы знают, куда они поедут отдыхать в следующем августе. Билеты у них уже куплены, отели забронированы. Про Рождество думать надо в январе, в школу ребенка записывать через неделю после его рождения. Если кто-то звонит шведскому преподавателю и просит его на следующей неделе приехать провести занятие в другой стране за большой гонорар, преподаватель сильно удивляется. У него все дни расписаны. В расписании есть работа, отдых, встречи с друзьями, переговоры. Форс-мажоров нет. И никакой гонорар их не собьет с намеченного пути. А если собьет, значит, это был не швед. Проверьте родословную.

12) Поддерживать равноправие. В Швеции отпуск по уходу за ребенком составляет 480 дней. Это 16 месяцев. Каждый из родителей сидит с малышом по 90 дней, а оставшиеся дни можно передавать друг другу. То есть при желании вы можете через три месяца после родов выйти на работу и посадить счастливого отца воспитывать отпрыска. Государство будет оплачивать ему родительский отпуск.

Если сложить и внедрить все перечисленные принципы в работу лидера, его роль трансформируется. Многие принципы напоминают семью — вы не заметили? Забота о подчиненных, обсуждение ключевых решений, доверие и открытость. А кто как не женщина сможет эффективно и креативно руководить семейным очагом. Именно поэтому бизнес-леди пользуются заслуженным признанием в Швеции. Им близки и понятны ценности этой страны, многие из них они разделяют с самого рождения. Попробуйте внедрить несколько принципов у себя в команде. Может, «лагом» подойдет именно вам?

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