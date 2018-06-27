Робот дал добро на свадьбу и стал свидетелем 

Корреспондент «Вечерки» побывала на первой в истории свадьбе, где в роли свидетеля выступил… робот.
Главный специалист Солнцевского отдела ЗАГС Ксения Родичева волнуется: такое в ее практике впервые.
— Гости занимают места по правую руку, — распоряжается она. — А свидетель будет слева. Зовите свидетеля! Ну или… ввозите.
Дверь приоткрылась, и в зале материализовался двухметровый андроид, украшенный атласной лентой с надписью «почетный свидетель», окончательно убедившей собравшихся в том, что это не шутка.
— Это модификация нашей модели «Трубот», — объясняет коллега жениха, инженер Александр Кузнецов. — Изначально его разрабатывали для кадровых служб.
Несмотря на то что в послужном списке жениха — инженера Сергея Пашина — числится немало ярких разработок, вроде самонагревающихся валенок, украшающих столичные парки, «Трубот» — самое любимое его детище.
К слову, перед церемонией «Трубот» успел поработать и по прямому назначению: провести собеседование с молодыми на предмет серьезности их намерений.
— По результатам оценки психологических портретов Сергея и Елизаветы можно сделать вывод об их полной совместимости, — отчеканил он. — Ура! Родители с обеих сторон облегченно выдохнули.
— Сергей настолько творческий человек, что я понимала: традиционной свадьбы точно не будет, — признается Екатерина Гудовичева, мама невесты.
НАДО ЖЕ!
Человекоподобный робот обладает возможностями бесконтактного полиграфа. Он прекрасно исполняет роль специалиста по выявлению лжи. Анализируя даже малейшие изменения в тембре голоса собеседника, робот составляет его психологический портрет.