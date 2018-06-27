Ещё
Робот дал добро на свадьбу и стал свидетелем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Робот дал добро на свадьбу и стал свидетелем 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Корреспондент «Вечерки» побывала на первой в истории свадьбе, где в роли свидетеля выступил… робот.
Главный специалист Солнцевского отдела ЗАГС Ксения Родичева волнуется: такое в ее практике впервые.
— Гости занимают места по правую руку, — распоряжается она. — А свидетель будет слева. Зовите свидетеля! Ну или… ввозите.
Дверь приоткрылась, и в зале материализовался двухметровый андроид, украшенный атласной лентой с надписью «почетный свидетель», окончательно убедившей собравшихся в том, что это не шутка.
— Это модификация нашей модели «Трубот», — объясняет коллега жениха, инженер Александр Кузнецов. — Изначально его разрабатывали для кадровых служб.
Несмотря на то что в послужном списке жениха — инженера Сергея Пашина — числится немало ярких разработок, вроде самонагревающихся валенок, украшающих столичные парки, «Трубот» — самое любимое его детище.
К слову, перед церемонией «Трубот» успел поработать и по прямому назначению: провести собеседование с молодыми на предмет серьезности их намерений.
— По результатам оценки психологических портретов Сергея и Елизаветы можно сделать вывод об их полной совместимости, — отчеканил он. — Ура! Родители с обеих сторон облегченно выдохнули.
— Сергей настолько творческий человек, что я понимала: традиционной свадьбы точно не будет, — признается Екатерина Гудовичева, мама невесты.
НАДО ЖЕ!
Человекоподобный робот обладает возможностями бесконтактного полиграфа. Он прекрасно исполняет роль специалиста по выявлению лжи. Анализируя даже малейшие изменения в тембре голоса собеседника, робот составляет его психологический портрет.
Вечерняя Москва: последние новости
Случайный знакомый Насекомые могут надоесть, но не перестают удивлять Ах, эти черные глаза, ах, эти очи голубые
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу4
«У жены не осталось подруг, с которыми бы я не…»56
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»163
Женщинам с большой грудью облегчили ночную жизнь7
Как оральный секс влияет на женскую красоту54
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:33
Что известно о работе мозга
Здоровье
07:15
Самые нелепые требования музыкантов
Звёзды
00:04
Фанаты шутят над грудью Ратаковски
Звёзды
03:57
Спецслужбы учат видеть человека насквозь
Психология
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Как выглядят дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
00:39
Роза Сябитова разозлила фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение