Робот дал добро на свадьбу и стал свидетелем

Корреспондент «Вечерки» побывала на первой в истории свадьбе, где в роли свидетеля выступил… робот.

Главный специалист Солнцевского отдела ЗАГС Ксения Родичева волнуется: такое в ее практике впервые.

— Гости занимают места по правую руку, — распоряжается она. — А свидетель будет слева. Зовите свидетеля! Ну или… ввозите.

Дверь приоткрылась, и в зале материализовался двухметровый андроид, украшенный атласной лентой с надписью «почетный свидетель», окончательно убедившей собравшихся в том, что это не шутка.

— Это модификация нашей модели «Трубот», — объясняет коллега жениха, инженер Александр Кузнецов . — Изначально его разрабатывали для кадровых служб.

Несмотря на то что в послужном списке жениха — инженера Сергея Пашина — числится немало ярких разработок, вроде самонагревающихся валенок, украшающих столичные парки, «Трубот» — самое любимое его детище.

К слову, перед церемонией «Трубот» успел поработать и по прямому назначению: провести собеседование с молодыми на предмет серьезности их намерений.

— По результатам оценки психологических портретов Сергея и Елизаветы можно сделать вывод об их полной совместимости, — отчеканил он. — Ура! Родители с обеих сторон облегченно выдохнули.

— Сергей настолько творческий человек, что я понимала: традиционной свадьбы точно не будет, — признается Екатерина Гудовичева, мама невесты.

НАДО ЖЕ!

Человекоподобный робот обладает возможностями бесконтактного полиграфа. Он прекрасно исполняет роль специалиста по выявлению лжи. Анализируя даже малейшие изменения в тембре голоса собеседника, робот составляет его психологический портрет.