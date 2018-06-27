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В Национальном парке Кейсарии в Израиле открыт новый пешеходный маршрут
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В Национальном парке Кейсарии в Израиле открыт новый пешеходный маршрут 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Кейсарии на средиземноморском побережье Израиля открылся новый пешеходный маршрут — променад вдоль древних стен времен крестоносцев, сообщает министерство туризма страны.
Работы по реставрации и созданию пешеходного маршрута велись таким образом, чтобы максимально погрузить посетителей в историю города, где смешались религии и культуры разных народов.
Часть укреплений — стены и ров, а также рынок крестоносцев были построены в 1251 году во время визита короля Франции Людовика IX, который сам принимал участие в строительстве. Посетители смогут не только прикоснуться к древним сооружениям, но и прогуляться по тайному тоннелю рыцарей, который использовался для поставок продовольствия во время осады города.
Пешеходный маршрут начинается от южных ворот города крестоносцев и проходит до смотровой башни с видом на древнеримский «квартал развлечений» — с театром, ипподромом, баней и рифовым дворцом. Прогуливаясь по крепостным стенам, посетители смогут узнать об оборонительной системе тех времен, а также дойти до рыночной площади крестоносцев.
Вторая часть маршрута пролегает через жилые площади крестоносцев, украшенные мозаичными полами и мраморными плитами.
Здесь также планируется проведение разнообразных исторических театральных представлений, вдохновленных той эпохой, с лавками с маслом и вином, фруктами, овощами и хлебом, — напоминающими блюда кухни времен крестоносцев.
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