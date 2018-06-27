Кто стал первой стюардессой в СССР

В советские времена профессия стюардессы считалась необыкновенной и романтичной. Но это было далеко не так. Гражданская авиация времен СССР была полувоенной организацией, поэтому в ней царила жесткая дисциплина.

К кандидатам на рабочие места руководство предъявляло серьезные требования, и отбор проходили далеко не все. Кто мог претендовать на вакансию стюардессы? Как советские девушки становились бортпроводницами?

Особенности профессии

Многие в те времена мечтали стать стюардессами — преодолеть железный занавес, увидеть зарубежные страны, пообщаться с иностранцами, а возможно, и устроить личную жизнь, удачно познакомившись с пассажирами первого класса. Работа стюардессы считалась опасной для здоровья и представляющей угрозу жизни, именно поэтому были льготы. Отпуск бортпроводницы насчитывал 78 дней, а заработная плата была выше средней по меркам того времени. Советские стюардессы получали 200-240 рублей в месяц, и зависел заработок от количества часов полетов. Но не все знали, что у столь заманчивых условий работы есть и обратная сторона: жесткий отбор, специальное обучение, почти армейская дисциплина и необходимость неукоснительно соблюдать целый ряд требований.

Жесткий отбор

К подбору стюардесс руководство гражданской авиации подходило комплексно. Существовал целый ряд требований. Первое — это внешние данные. Во времена первых стюардесс кандидатки должны были весить не более 52 кг и быть ростом не выше 162 см. Со временем эти параметры были изменены на менее жесткие, но советская стюардесса должна была иметь пропорциональную фигуру, быть миниатюрной и симпатичной. В отборе кандидаток принимала участие специально созданная комиссия. Уделяли внимание возрасту кандидаток, охотнее принимали тех, кто не старше 30 лет, лучший вариант — 25. Учитывались интеллектуальные и коммуникативные способности. Предпочтение отдавалось девушкам образованным, имеющим хорошие манеры. Фаворитами в списке кандидаток были дамы со знанием иностранных языков. Они автоматически попадали на престижные международные рейсы. Приветствовались и дополнительные специальные знания — медицинские, психологические и технические. Считалось, что такие стюардессы смогут действовать собранно и профессионально в случае непредвиденной ситуации на борту. Кандидатки, соответствующие вышеуказанным параметрам, проходили медицинскую комиссию, которая оценивала их состояние здоровья. После этого их ждали собеседования на иностранном языке. Заключительным этапом отбора были общение с замполитом, секретарем партийной организации, в парткоме, в политотделе. А пройдя испытания, девушки дожидались одобрения своей кандидатуры в Министерстве гражданской авиации СССР.

Требования к внешнему виду стюардесс

Дисциплина в гражданской авиации в Советском Союзе напоминала армейскую. Все было строго и в соответствии с уставом, за малейшее нарушение которого можно было потерять работу. Пристальное внимание уделялось внешнему виду стюардесс. Одеваться девушки должны были строго по форме. Одежда должна была быть всегда чистой и отглаженной. Волосы мытые и обязательно уложенные в аккуратную прическу. Макияж был строго обязателен, но без излишеств — разрешался «умеренный макияж, без намека на вульгарность и пошлость». Оговаривались разрешенные виды и цветовые оттенки декоративной косметики. Форму для советских бортпроводниц создавали в Москве, в одном из известных домов мод, который сотрудничал с «Аэрофлотом» . В 80-е годы все стюардессы страны выглядели одинаково: одеты они были в юбки, блузки и жакеты. Позже комплект дополнили жилетом. Брюки и платья появились в гардеробе стюардесс только в конце 90-х. Был и зимний вариант формы в советской авиации — пальто с меховым воротником, шапка с миниатюрными ушками и кокардой. Обязателен был форменный шарф. Единственной деталью гардероба, которую стюардессы могли выбирать самостоятельно, была обувь. Но и тут ее характеристики были строго оговорены — она должна была быть определенного фасона, цвета, высота каблука варьировалась от 3 до 5 см.

Известные советские стюардессы