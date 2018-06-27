Почему на Руси занавешивали зеркала, когда умирал человек

Древние славяне верили, что любая зеркальная поверхность — это не просто отражение реального мира, а самая настоящая дверь — или портал — в мир потусторонний. Отсюда пошло суеверие, что если долго глядеться в зеркальную гладь озера или реки, русалки могут утащить на дно.

Собственным отражением человека в поверхности воды они как бы приманивают его душу и открывают ей путь в другой мир.

Зачем занавешивать зеркала

Славяне в древности считали, что после смерти душа усопшего не сразу отправляется в тот мир, который ей уготован: рай или ад. Ровно 40 дней после выхода из тела она скитается по земле. Именно поэтому на 40-ой день проводят поминки, уже навсегда прощаясь с умершим человеком. После этого его душа покидает землю и переходит в другую реальность.

Если на протяжении этих сорока дней оставить порталы в потусторонний мир — зеркала — открытыми, душа умершего человека навсегда поселится в них. Славяне, верившие в духов, свято чтили традицию занавешивания зеркал, поскольку боялись присутствия в своем доме любых сущностей из мира мертвых.

Как только человек умирал и обрывалась невидимая нить, связывающая его душу с тленной оболочкой, все зеркала в доме тут же закрывали плотной тканью. Так живые защищали себя от присутствия в жилище метущихся духов. Считалось, что неупокоенная душа негативно влияет на обитающих в доме людей и может приносить зло. С ней обязательно следует попрощаться по всем правилам и «отпустить».

Чтобы не забрала с собой

Не только страх увидеть в зеркале дух покойника заставлял славян тщательно занавешивать все отражающие поверхности в доме, но и боязнь последовать за усопшим. Душа умершего человека, подобно русалке, могла увлечь за собой душу человека живого в потусторонний мир. Наши предки считали, что несоблюдение традиции с зеркалами приведет к еще одним похоронам.

По славянским поверьям, душа усопшего обязательно заберет нарушившего обычай с собой. Славяне никогда не осмеливались открывать портал в другой мир, пока духи их покойников свободно бродили по земле. Это суеверие сохранилось до наших дней.