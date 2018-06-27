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Завтра бутовских мастериц соберёт студия «Искусница»
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Завтра бутовских мастериц соберёт студия «Искусница» 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Знаете ли вы, чем занимается «Искусница»? А занимается она весьма интересным видом творчества — вышивкой бисером.
Этот кропотливый творческий труд доступен не всем. Тут важны и терпение, и аккуратность, и художественное чутьё с чувством цвета. Тем не менее, такие мастерицы у нас в Северном Бутове есть.
В студии «Искусница» царит своя особая — дружеская и творческая — атмосфера. Поэтому сюда приходят не только мастерицы-искусницы, но и те, кто жаждет ими стать.
Если вы хотите учиться и у вас хватит терпения, то вышиванию бисером и «алмазной технике» вышивки научат и вас.
Вышивальщицы-искусницы соберутся в 11.30 в ТЦСО «Бутово» по адресу: улица Старокачаловская, дом 3, корпус 1.
Все вопросы, связанные со студией, можно задать по телефону: 8-495-712-07-99
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