Завтра бутовских мастериц соберёт студия «Искусница»

Знаете ли вы, чем занимается «Искусница»? А занимается она весьма интересным видом творчества — вышивкой бисером.

Этот кропотливый творческий труд доступен не всем. Тут важны и терпение, и аккуратность, и художественное чутьё с чувством цвета. Тем не менее, такие мастерицы у нас в Северном Бутове есть.

В студии «Искусница» царит своя особая — дружеская и творческая — атмосфера. Поэтому сюда приходят не только мастерицы-искусницы, но и те, кто жаждет ими стать.

Если вы хотите учиться и у вас хватит терпения, то вышиванию бисером и «алмазной технике» вышивки научат и вас.

Вышивальщицы-искусницы соберутся в 11.30 в ТЦСО «Бутово» по адресу: улица Старокачаловская, дом 3, корпус 1.

Все вопросы, связанные со студией, можно задать по телефону: 8-495-712-07-99