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ЦСМ «Коньково» приглашает жителей нашего района на праздник
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ЦСМ «Коньково» приглашает жителей нашего района на праздник 

Управа района Коньково 1 час назад
Фото: Управа района Коньково
День семьи, любви и верности в нашем районе отметят 9 июля. Гуляния состоятся в Народном парке (территория прудов) на Генерала Антонова, 6.
Коньковцы приглашаются в 12.00. В программе: игры, забавы, танцы, конкурс для детишек и взрослых.
В нашей стране отмечают также 8 июля День семьи, любви и верности. Именно в этот день все православные христиане вспоминают святых Петра и Февронию. Эта пара еще при жизни стала примером супружеской верности и взаимной любви. В преклонном возрасте, приняв монашеский постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния, они молили Бога, чтобы умереть в один день, и завещали тела их положить в одном гробу, заранее приготовив гробницу из одного камня. Согласно легенде, они умерли в один день. Случилось это 25 июня (по новому стилю — 8 июля) 1228 года. Их тела положили в разных обителях, но на следующий день они оказались вместе. Это сочли чудом.
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