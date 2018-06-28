Семейный праздник состоится на эстраде ТЦСО «Вешняки»

На семейном празднике в Вешняках продегустируют напитки по старинным рецептам.

В Вешняках планируют отметить День семьи, любви и верности массовым уличным гулянием. В районе пройдет мероприятие под названием «Любовь-кольцо». Местом выбрана открытая эстрада территориального центра социального обслуживания «Вешняки». На праздник приглашены участники проекта «Московское долголетие». Праздник откроет концертная программа, участие в которой примут творческие коллективы центра соцобслуживания. Жители района одновременно с этим смогут продегустировать напитки, которые были приготовлены из полезных трав по старинным рецептам. Для ярмарочного «Города мастеров» участники кружков и творческих студий центра подготовили разнообразные поделки. Участие в празднике могут принять все желающие, нет возрастных ограничений.

Начало мероприятия: 5 июля. Адрес: ул. Реутовская, д. 6А. Время можно уточнить по телефону: 8 (495) 375 87 97.