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Семейный праздник состоится на эстраде ТЦСО «Вешняки»
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Семейный праздник состоится на эстраде ТЦСО «Вешняки» 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
На семейном празднике в Вешняках продегустируют напитки по старинным рецептам.
В Вешняках планируют отметить День семьи, любви и верности массовым уличным гулянием. В районе пройдет мероприятие под названием «Любовь-кольцо». Местом выбрана открытая эстрада территориального центра социального обслуживания «Вешняки». На праздник приглашены участники проекта «Московское долголетие». Праздник откроет концертная программа, участие в которой примут творческие коллективы центра соцобслуживания. Жители района одновременно с этим смогут продегустировать напитки, которые были приготовлены из полезных трав по старинным рецептам. Для ярмарочного «Города мастеров» участники кружков и творческих студий центра подготовили разнообразные поделки. Участие в празднике могут принять все желающие, нет возрастных ограничений.
Начало мероприятия: 5 июля. Адрес: ул. Реутовская, д. 6А. Время можно уточнить по телефону: 8 (495) 375 87 97.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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