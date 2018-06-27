Насекомые могут надоесть, но не перестают удивлять

Они жужжат, звенят, трещат и стрекочут. Могут быть мелкими, а могут вырасти — о-го-го! Но живут они рядом с нами. А своих соседей надо знать «в лицо».

— Очень у многих людей, — рассказывает зоолог и энтомолог Валерий Крупченко, — насекомые вызывают неприязнь. В принципе, это понять можно — порой они довольно бесцеремонно вторгаются в нашу жизнь, и более того — стремятся ее регламентировать: не дают вечером выйти в сад, мешают прогулке, раздражают назойливым жужжанием над ухом.

Между тем многие из них — наши помощники, причем самые надежные. В детстве меня поразила сказка про гнома, который поссорился с пчелами. Они улетели с его островка, и вскоре сказочный по красоте мир гнома превратился в безжизненную пустыню. Все наладилось, только когда вредный гном нашел силы примириться с насекомыми и они вернулись в его островное царство. Сказка эта не столько, мне думается, для детей, сколько для взрослых, порой пытающихся совершенно бездумно урегулировать численность насекомых даже на собственном участке различной «химией». Наша беда в том, что люди, почитая себя хозяевами окружающего мира, не знают по именам не только соседей в собственном доме, но и соседей по участку — насекомых.

ОНИ ЖИЛИ РЯДОМ С НАМИ

В 2018 году список объектов, занесенных в Красную книгу, был обновлен. В новое издание будет включено 675 видов. Под угрозой исчезновения находятся очень многие виды насекомых: пилохвост скифский, кобылки, жужелицы золотистые и бронзовки гладкие. Названия других насекомых, с которыми мы просто можем не успеть познакомиться, звучат не менее экзотично — доркадион шелковистый, фитеция зеленоглазая, ценолида сетчатая, парнопес крупный, пестрянка-эфиальт, перламутровка и другие.

НАДО ЖЕ!

Конечно, большое количество муравьев на садовом участке напрягает. Однако изводить их мы бы не советовали. Во-первых, это нереально. А во-вторых, обитатели всего одного муравейника могут уничтожить до… 20 миллионов вредителей огорода. Правда, за год. Все равно неслабо!