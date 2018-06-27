Бутовские малыши обрели навыки общения и примирения

Когда они научились этим важным навыкам? А во время недавней недели «Очень важный разговор».

Тематическая неделя с названием «Очень важный разговор» прошла на Старокачаловской, где живёт-поживает дошкольное отделение школы №1356.

Участниками этой недели стали здешние старшие дошкольники. Те, кто скоро пойдёт в школу и кому навыки общения очень и очень пригодятся.

Дошкольная группа №8-10 вместе с воспитателем Людмилой Белько оформила уголок дружбы, вместе читала книги и изучила правила дружбы. Ребята рисовали в группе «Поезд дружбы», а на улице — «Дерево дружбы», все вместе играли в «Хорошо-плохо» и выучили «мирилки» для примирения.

Вот сколько нужных дел сделали наши дошкольники!