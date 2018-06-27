Как напиться в Чечне

Как-то Рамзан Кадыров пошутил, что разведется с женой, если она будет готовить не из чеченских продуктов. Что грозит местным чиновникам, не поддерживающим местных производителей, источники умалчивают, но на всех официальных мероприятиях в республике пьют исключительно свою «Серноводскую минеральную» или «Серноводскую питьевую». А во время торжественного приема египетской сборной по футболу на столах можно было увидеть еще и сладкие напитки «Стом» (в переводе с чеченского — «плод»). Все это продукция «Чеченских минеральных вод» — одного из самых крупных на Кавказе заводов по производству напитков.

У истоков

Завод находится на горе над селом Серноводским. Оно известно бальнеологическим курортом на источнике, открытом еще в начале XIX века. В 2007 году местный предприниматель Алихан Дергизов решил построить завод по розливу воды, и уже через год с конвейера сошла первая бутылка серноводской минералки. Сейчас здесь выпускают 150 миллионов бутылок в год.

Чтобы добраться до завода из центра села, нужно проехать несколько километров вверх по извилистой дороге. И вот, наконец, КПП предприятия. Выше — только Черные Горы, где расположен источник, и труба с большими буквами «ФАК» — это аббревиатура Фонда Ахмата Кадырова . Фонд — владелец завода, а Алихан — генеральный директор.

Сначала — спирт!

Попасть на территорию завода не так-то просто. Накануне заказываешь пропуск, обязательно знакомишься с правилами поведения в цехах. Вход в промышленную зону — тот еще квест. Сначала надо снять украшения, надеть шапочку, бахилы и халат. Затем пройти через металлический агрегат, похожий на большой умывальник. Рассказывают, что этот «мойдодыр» стоил 300 тысяч рублей. Чтобы красный крестик на его табло сменился зеленой стрелочкой, нужно вымыть и высушить руки, а потом опустить их в камеру для дезинфекции. Чувствуешь, как кисти рук опрыскивают чем-то прохладным — как выяснилось, спиртом.

Штат предприятия — около 400 человек. Сотрудникам на вид не больше 30 лет. Большинство из них — выпускники грозненского Нефтяного университета. Начальник производственного цеха Муслим Асалаев так и сыпет непроизносимыми названиями станков и терминами, означающими разные производственные процессы. Чтобы что-то понять в его речи, приходится все время просить разъяснений.

От чая до супа

Весь путь от скважины до бутылки вода проходит за 6−8 минут. Это происходит благодаря тому, что линия производства расположена недалеко от источников. Затем начинается сортировка: в зависимости от типа конечной продукции воду обеззараживают, умягчают, обессоливают. Проще всего — с производством негазированной питьевой воды. Ее состав настолько сбалансирован, что не приходится ничего добавлять. Жидкость пропускают лишь через обычные механические фильтры, освобождая ее от песка и примесей. Далее обеззараживают при помощи ультрафиолета.

Колдовать над вкусом начинают в купажном отделении. Технолог Алихан Загалаев отвечает за соответствие продукции рецепту. Хотя сколько и чего сыпать, решает компьютер. Сахар, лимонная кислота, экстракты, ароматизаторы и концентрированные соки — вот состав сладких напитков, это 70% продукции (остальные 30% — питьевая и минеральная вода). Вкус зависит от концентратов иранского или бразильского производства. Местные фрукты и овощи, к сожалению, не перерабатывают. Но напитки завода пользуются огромной популярностью, они неотъемлемая часть чеченского праздничного стола. За неделю до праздника разговения Ураза-байрам в Серноводском образуется многокилометровая очередь грузовых машин — это оптовики приезжают за товаром.

Каждый год завод обновляет ассортимент продукции и вводит минимум два новых вида напитков. Самым ходовым считается «Черный чай» — чеченский бюджетный аналог персикового «Липтона». В день покупают 57 тысяч бутылок чая. Даже минеральная вода не пользуется таким спросом.

Но на достигнутом не останавливаются, продолжают экспериментировать со вкусами. В линейке есть не просто томатный сок, а питьевой «Гаспачо». В нем к стандартному набору ингредиентов добавляется концентрированный сок перца, экстракты базилика и морская соль.

Помимо стеклянной и пластиковой тары, недавно стали использовать жестяную. Чтобы выпустить «Мохито со вкусом клубники» в металлических банках, пришлось обратиться за помощью к заводу в Твери.

Back in ЧИАССР

Лимонад «ЧИАССР» помнят все жители советской Чечни, верней, Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики. В 80-е годы он стоил около 30 копеек и был одним из самых популярных газированных напитков. Сегодня его выпускают в такой же бутылке. Это своего рода дань уважения советскому прошлому. Старый рецепт был утерян, пришлось заказывать похожий вкус у поставщиков. Сейчас эту линейку разнообразили, под известной маркой выпускают «ЧИАССР Дюшес» и напиток со вкусом барбариса.

В цехе готовой продукции можно встретить и напиток, напоминающий «Кока-колу», он называется «Кола стом». Логотип удивительно похож на оригинальный, но претензий от всемирно известного бренда пока не поступало.

Больше всего здесь гордятся линией асептического розлива. Говорят, что по всей России таких всего три. Это немецкая технология, главным принципом которой является стерильность оборудования и продукции. Пластиковая тара здесь выдувается из преформ при помощи сжатого воздуха. Получившиеся бутылки сначала обрабатывают перекисью водорода, чтобы уничтожить микробов, а затем горячим паром — чтобы избавиться от остатков перекиси. Перед каждым запуском линии все машины стерилизуются. Малейший скачок напряжения фактически выводит оборудование из строя на семь часов — столько времени уходит на то, чтобы его помыть и простерилизовать.

Бутылочный вышибала

После розлива бутылки «укупоривают» — надевают на них крышку. Этот процесс тоже контролируется. На линии установлен аппарат, который проверяет каждое горлышко. Если крышка покажется ему недостаточно хорошо закрепленной, «отбраковщик» просто выбивает бутылку из линии и отправляет к бракованной продукции.

Конвейерная линия вызывает в памяти фантастические фильмы про победу роботов над человечеством. Тысячи пластиковых бутылок непрерывно едут по конвейеру. В день в двух цехах выпускают до четырехсот тысяч бутылок. Хеда Висаитова может открыть любую из них. Она забирает по три бутылки от каждой партии. Одну несет в лабораторию, набирает шприцом жидкость и проверяет ее на содержание сахара, примесей и других веществ. Остальные две отправляет в арбитражную комнату, где они хранятся до окончания срока годности.

— Это делается для того, чтобы, если вдруг у клиентов будут претензии к качеству или вкусу, мы могли вскрыть бутылку из той партии и проверить все лично, — поясняет Хеда.

Начальник производства добавляет, что жалобы бывают очень редко.

— Как-то один дистрибьютор нам звонил и жаловался, что наш «Лемонграсс» не тот, что раньше, есть какой-то привкус. Мы вскрыли, продегустировали, проверили записи — все в норме, все ингредиенты были добавлены по чек-листам.

Чеченский квас для китайцев

Жаловаться на отсутствие клиентов не приходится. Продукция завода представлена в гипермаркете «Лента» , причем попасть на полку удалось бесплатно. Завоевать популярность в других регионах помогла реклама. Самой действенной, по словам сотрудников бухгалтерии, оказалась телевизионная.

Напитки чеченского завода берут и за границей. Пусть небольшими партиями, но их отгружают в Беларусь, Украину, Абхазию, Азербайджан и Казахстан. Экспортному отделу продаж удалось даже выйти на Китай — партнерам из Поднебесной понравились здешние санитарные условия.

Рядом с заводом стоит маленький фирменный магазин. Даже не верится, что здесь помещаются все 78 видов местной продукции. Но в ответ на каждый вопрос продавщица находит и протягивает нам бутылку. Покупаем «Квас со сливой». Традиционный русский напиток на основе ржаного солода разнообразили сливовым соком. Привкус сливы и правда ощущается.