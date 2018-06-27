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Специально к Чемпионату мира Hublot создал смарт-часы
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Специально к Чемпионату мира Hublot создал смарт-часы 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Новинку поддержали выдающиеся спортсмены, которые стали участниками вдохновляющих видео.
Швейцарский бренд запустил крупный проект Hublot Lovers Football, представил свою новинку Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia, а также решил доказать, что чемпионом может стать каждый.
Часы Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia создавались специально к Чемпионату мира. 49-миллиметровый циферблат выполнен из титана и обыгран вставками из кевлара. Новинка особенно понравится футбольным фанатам, ведь умные часы могут следить за игрой в реальном времени. Они предупреждают о начале матча за 15 минут, вибрируют при забитых голах, а также информируют о замене игроков или штрафах.
Понимая всю многонациональность любителей футбола, Hublot разработал 32 варианта циферблата. Они выполены в стилистике стран-участниц матча и двух нейтральных вариантах. Кроме циферблата можно выбрать и ремешки. В комплекте с часами предусмотрены два ремешка, однако швейцарский бренд предусмотрели дополнительный вариант: самые преданные болельщики смогут поддержать сборную, выбрав ремешок в цветах национального флага.
Новинку поддержали друзья и амбассадоры бренда, а по совместительству выдающиеся спортсмены. Они же снялись в серии коротких вдохновляющих видеороликов Champion Advice — проекта, ставшего частью глобальной кампании Hublot Loves Football..
Своими секретами поделились Пеле, Усэйн Болт, Жозе Моуринью, Диего Марадона и другие. Пеле, например, посоветовал: «Чтобы стать чемпионом, уважайте других и никогда не считайте, что вы лучше остальных».
Диего Марадона подхватил: «Чтобы стать чемпионом, никогда не сдавайтесь и не переставайте тренироваться. А главное, уважайте своих родителей, они ваши главные советчики»
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