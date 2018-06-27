Как определяли ведьм на Руси

В разные годы и в разных частях Руси ведьмами считали абсолютно разных женщин. Тем не менее у наших предков было был свод критериев, по которым они определяли, ведьма перед ними или обычная женщина.

Красивые вдовы

На Юге в колдовстве часто обвиняли красивых молодых вдов, которые одним только видом своим побуждали мужчин (в том числе и женатых) на безрассудные поступки. В северных губерниях на вопрос о том, как выглядит настоящая ведьма, вам бы ответили, что это сухая, сгорбленная и обязательно косматая старуха. Если же этот вопрос вы задали в средней полосе страны, то портрет был бы таковым — толстая, грязная и обязательно с бельмом в глазу.

Все сходились во мнении, что у них есть маленький хвостик, не видимый обывателям. Чтобы убедиться в верности своих подозрений деревенские бабы звали «жертву» с собой в баню. Отказ расценивался как подтверждение их подозрений. Разве ж настоящая ведьма отважится показать свой хвост… И еще одно свидетельство того, что перед вами ведьма, это когда женщина поворачивается в церкви к иконостасу спиной, не молится и не крестится.

Ведьмы прячутся

Пока одни шли к иссохшей косматой или толстой с бельмом в глазу старухе за помощью, другие обвиняли ее во всех мыслимых и немыслимых грехах, начиная от неурожая, заканчивая падением скота, засухой и проливными дождями.

Так, сложилось, что в каких-то бедах и неприятностях, происходящих в жизни, человек всегда стремится обвинить другого, а не себя и свое окружение. Чтобы обезопасить себя, селились отшельницы на краю деревни или в лесу чтобы в случае каких-то волнений или недовольств со стороны деревенских жителей можно было укрыться в глубокой и непролазной чаще леса. К сожалению, им не всегда удавалось избежать самосуда.

Как боролись с ведьмами на Руси

Подозреваемую в бедах всей деревни или отдельных ее жителей, нередко допрашивали с пристрастием. Ее пытали, нередко использовалась дыба… Естественно, что многие признавались в не совершенных ими грехах. Костер и осиновый кол — главные средства борьбы с ведьмами на Руси. Их сажали живьем на кол и сжигали в их же собственных избах или на костре.

История сохранила самую жестокую казнь — в 1489 году в Пскове сожгли тринадцать ведьм, обвинив их в том, что они наслали на горожан моровую язву. Кроме того сохранила история и сведения о других казнях.

Так, например, старуха Олена, признавшаяся в наведении порчи на деревенских жителей, была сожжена в собственной избе под Москвой в 1670 году. Пострадали и мужчины. Одним из обвиненных в колдовстве и сожженных на костре стал крестьянин Оглоедов. Казнили его под Смоленском, произошло это в 1678 году за наведение икоты на людей.