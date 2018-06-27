«Такого пресса после родов не бывает!»: Анну Седокову подозревают в пластике

@annasedokova«Такого пресса после родов не бывает!»: Анну Седокову подозревают в пластикеАнна Седокова (35) являет собой пример успешной многодетной мамы. Сейчас у певицы проблемы с бывшим мужем, который против ее воли забрал у нее дочь Монику. Но даже несмотря на эту драму, исполнительница не унывает. Она записывает новые треки, ведет концерты, общается с многочисленными подписчиками и работает над своим телом. Причем, в микроблоге Седоковой не часто встретишь снимки из тренажерного зала, гораздо больше там фото в купальнике. Такую фигуру грех прятать, уверены пользователи. Недавно под одним из снимков, демонстрирующих идеальный пресс многодетной мамы, развернулась настоящая дискуссия.

@annasedokova

Одни пользователи уверены, что иметь подобный плоский живот с заветными кубиками невозможно, родив троих детей. Мол, спорт и правильное питание важно, но их недостаточно. Фолловеры пишут: «Скорей всего тут липоскульптурирование — так и делают пресс. Не будьте навиными!», «Это абдоминопластика! Хирург и пресс может красивый забабахать. Наверняка, Аня занимается спортом, но просто упражнениями после трех родов такой живот не накачаешь!». Сама певица на подобные комментарии отвечать не стала. Напомним, не так давно она рассказывала, что после третьих родов набрала пять лишних килограммов, но решила не избавляться от них.

А тем временем 56-летняя жена Александра Малинина сразила стройной фигурой в купальнике.

@annasedokova