Ещё
«Такого пресса после родов не бывает!»: Анну Седокову подозревают в пластике
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Такого пресса после родов не бывает!»: Анну Седокову подозревают в пластике 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@annasedokova«Такого пресса после родов не бывает!»: Анну Седокову подозревают в пластикеАнна Седокова (35) являет собой пример успешной многодетной мамы. Сейчас у певицы проблемы с бывшим мужем, который против ее воли забрал у нее дочь Монику. Но даже несмотря на эту драму, исполнительница не унывает. Она записывает новые треки, ведет концерты, общается с многочисленными подписчиками и работает над своим телом. Причем, в микроблоге Седоковой не часто встретишь снимки из тренажерного зала, гораздо больше там фото в купальнике. Такую фигуру грех прятать, уверены пользователи. Недавно под одним из снимков, демонстрирующих идеальный пресс многодетной мамы, развернулась настоящая дискуссия.
@annasedokova
Одни пользователи уверены, что иметь подобный плоский живот с заветными кубиками невозможно, родив троих детей. Мол, спорт и правильное питание важно, но их недостаточно. Фолловеры пишут: «Скорей всего тут липоскульптурирование — так и делают пресс. Не будьте навиными!», «Это абдоминопластика! Хирург и пресс может красивый забабахать. Наверняка, Аня занимается спортом, но просто упражнениями после трех родов такой живот не накачаешь!». Сама певица на подобные комментарии отвечать не стала. Напомним, не так давно она рассказывала, что после третьих родов набрала пять лишних килограммов, но решила не избавляться от них.
А тем временем 56-летняя жена Александра Малинина сразила стройной фигурой в купальнике.
@annasedokova
Лиза: последние новости
66-летняя Дарья Донцова похвасталась завидной растяжкой Похудевшая Елена Малышева пожаловалась, что стремительно набирает вес Сын Ольги Орловой оправдался за обвинения в покупке золотой медали
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу4
«У жены не осталось подруг, с которыми бы я не…»56
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»163
Женщинам с большой грудью облегчили ночную жизнь7
Как оральный секс влияет на женскую красоту54
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:33
Что известно о работе мозга
Здоровье
07:15
Самые нелепые требования музыкантов
Звёзды
00:04
Фанаты шутят над грудью Ратаковски
Звёзды
03:57
Спецслужбы учат видеть человека насквозь
Психология
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Как выглядят дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
00:39
Роза Сябитова разозлила фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение