«Вы бы видели, как дочка прыгала от радости». Екатерина Никитина исполнила мечту юных нижегородских болельщиков

фото из архива редакции«Вы бы видели, как дочка прыгала от радости». Екатерина Никитина исполнила мечту юных нижегородских болельщиков

Иногда мечты сбывают не только в Новый год. Пять ребят сегодня станут частичкой Чемпионата мира по футболу: они отправятся на стадион «Нижний Новгород», чтобы посмотреть матч Швейцария — Коста-Рика. Билеты на игру ребята получили в подарок.

Поход на игру им организовали супруга главы региона Екатерина Никитина и руководитель благотворительного Фонда НОНЦ Елена Крупнова.

Елена Крупнова выступила в роли проводника. Она помогла супруге Глеба Никитина найти правильных адресатов. На матч пойдут ребята — подопечные благотворительного фонда НОНЦ.

Ребятам уже оформили билеты и Паспорта болельщиков. Без них они не попадут на стадион.

Для многих поход на матч станет исполнением заветной мечты. Теперь ребята смогут болеть «вживую» на футбольном матче на стадионе «Нижний Новгород».

— Я рад, что родители и дети не остаются одни в трудную минуту. Социализация детей, перенесших онкологические заболевания — это очень важное дело. Ведь такие дети даже не месяца — годами лечатся в онкологическом отделении, лишь ненадолго выходя домой. Мой сын Андрей до болезни сам был спортсменом, кандидатом в мастера спорта по плаванию. После тяжелейших курсов лечения ему пришлось заново учиться ходить. И ему, как и всем таким детям, очень важно почувствовать себя таким же, как все, болеть «вживую» на футбольной матче нашего нового стадиона. Если бы мне еще несколько лет назад сказали, что первые лица области, глава региона и его супруга Екатерина Никитина подарят нам через фонд билеты на такой матч, я бы не поверил. Купить два билета нам было бы не под силу финансово (а отправлять мальчика после перенесенной тяжелой болезни одного нельзя). Тем более на такие хорошие «смотрибельные» места.

Эльвира Баранова, мама Руслана

— Мой сын Руслан заболел лейкозом, когда ему было всего три года. Несколько лет лечились, поэтому были проблемы с общением, которые чувствуются и сейчас, хотя ему уже шестнадцать. Конечно, он очень хотел пойти на такой матч, мы даже пытались купить бюджетные билеты, но нам не удалось. А дорогие билеты мы бы не смогли приобрести, у нас многодетная семья, у Руслана есть еще два младших брата.

— Вы бы видели, как Екатерина запрыгала от радости, когда мы сообщили дочке, что нам дали два билета на мировой матч! Чуть телефон от радости не разбила, ведь это была её мечта.

Дочь заболела саркомой неожиданно, когда ей было четырнадцать. Девять месяцев беспрерывного лечения в больнице, тяжелые курсы высокодозной химиотерапии. Было не до учебы и не до общения. Потом ослабленного ребенка перевели на домашнее обучение. Сейчас у нас всё в порядке, но пока постоянно ездим в больницу на обследования. Огромное спасибо, что подарили ребенку такую радость.

— Для дочки эти билеты — полный восторг. Даша с детства любит футбол, всегда смотрит все матчи по телевизору. Злокачественную опухоль у неё выявили, когда ей было двенадцать, год лечились. Сейчас ей пятнадцать, и болезнь отступила. Дочка закончила 9 классов, поступает в лицей. Мы так благодарны фонду НОНЦ и жене главы области за внимание и поддержку, ведь сами мы никогда бы не смогли попасть на такой прекрасный спортивный праздник.