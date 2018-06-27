«Из крайности в крайность»: Наталья Королева показала наряд строгой учительницы

Певица презентовала новый хит и новый клип — «Зять». Главная роль в нем досталась — угадайте кому? — конечно же, супругу Королевой Сергею Глушко . Поигрывая бицепсами и трицепсами, звезда стриптиза Тарзан наглядно демонстрирует, почему он лучший зять на свете. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Марьванна, ну почему сразу родителей в школу? Можно я для начала хотя бы в углу постою или подежурю после уроков? Серьезно, Наталью бросает из крайности в крайность. То мы видим ее в тесном корсаже в стиле бурлеск, из которого вырывается ее пышная грудь. То — в образе строгой учительницы. Может быть, уже стоит найти золотую середину?