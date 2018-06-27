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«Из крайности в крайность»: Наталья Королева показала наряд строгой учительницы
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«Из крайности в крайность»: Наталья Королева показала наряд строгой учительницы 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Наталья Королева Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета
Певица презентовала новый хит и новый клип — «Зять». Главная роль в нем досталась — угадайте кому? — конечно же, супругу Королевой Сергею Глушко. Поигрывая бицепсами и трицепсами, звезда стриптиза Тарзан наглядно демонстрирует, почему он лучший зять на свете. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Марьванна, ну почему сразу родителей в школу? Можно я для начала хотя бы в углу постою или подежурю после уроков? Серьезно, Наталью бросает из крайности в крайность. То мы видим ее в тесном корсаже в стиле бурлеск, из которого вырывается ее пышная грудь. То — в образе строгой учительницы. Может быть, уже стоит найти золотую середину?
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