Конькобежец Кулижников перенес плановую операцию и возобновит тренировки в августе

МОСКВА, 27 июня. / ТАСС /. Трехкратный чемпиона мира по конькобежному спорту Павел Кулижников перенес операцию на мениске, но уже к августу планирует присоединиться к команде на сборах в Сочи. Об этом ТАСС сообщил тренер спринтерской группы сборной России Дмитрий Дорофеев.

"В среду прошла плановая операция на мениске. По большому счету ничего серьезного, но травма доставляла Павлу дискомфорт, в связи с этим сделали МРТ, затем его прооперировали, — рассказал Дорофеев. — Сейчас он чувствует себя нормально, думаю, что на восстановление уйдет около месяца. Поэтому предстоящий сбор в Германии он пропустит, а к команде, скорее всего, присоединится на августовском сборе в Сочи".

Как рассказал тренер, главными стартами для Кулижникова в нынешнем сезоне будут чемпионат мира на отдельных дистанциях, который пройдет в феврале в немецком Инзеле, и финал Кубка мира (9-10 марта) в Солт-Лейк-Сити (США). «Но все это пока в планах, мы пока не загадываем», — отметил Дорофеев.

Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, двукратным — в спринтерском многоборье, действующим рекордсменом мира.