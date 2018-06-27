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Конькобежец Кулижников перенес плановую операцию и возобновит тренировки в августе
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Конькобежец Кулижников перенес плановую операцию и возобновит тренировки в августе 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Трехкратный чемпиона мира по конькобежному спорту Павел Кулижников перенес операцию на мениске, но уже к августу планирует присоединиться к команде на сборах в Сочи. Об этом ТАСС сообщил тренер спринтерской группы сборной России Дмитрий Дорофеев.
"В среду прошла плановая операция на мениске. По большому счету ничего серьезного, но травма доставляла Павлу дискомфорт, в связи с этим сделали МРТ, затем его прооперировали, — рассказал Дорофеев. — Сейчас он чувствует себя нормально, думаю, что на восстановление уйдет около месяца. Поэтому предстоящий сбор в Германии он пропустит, а к команде, скорее всего, присоединится на августовском сборе в Сочи".
Как рассказал тренер, главными стартами для Кулижникова в нынешнем сезоне будут чемпионат мира на отдельных дистанциях, который пройдет в феврале в немецком Инзеле, и финал Кубка мира (9-10 марта) в Солт-Лейк-Сити (США). «Но все это пока в планах, мы пока не загадываем», — отметил Дорофеев.
Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, двукратным — в спринтерском многоборье, действующим рекордсменом мира.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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