В Текстильщиках сотрудники центра соцобслуживания поздравили супружескую пару с 60-й годовщиной брака 

Специалисты филиала «Текстильщики» центра социального обслуживания «Кузьминки» поздравили с 60-й годовщиной супружеской жизни семейную пару Ивана и Ольгу Поздновых.
Об этом рассказали в администрации филиала.
— В честь замечательной даты прозвучали душевные песни под сопровождение баяна. Супругам вручили подарок и поздравительный адрес. Прожив вместе так долго, они сохранили удивительную теплоту отношений и взаимную чуткость, они рассказали о своей жизни и работе, — отметил сотрудник филиала.
Напомним, что филиал «Текстильщики» расположен по адресу ул. 7-я Текстильщиков, дом 7, корпус 1. (мю)