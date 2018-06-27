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В Текстильщиках сотрудники центра соцобслуживания поздравили супружескую пару с 60-й годовщиной брака
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В Текстильщиках сотрудники центра соцобслуживания поздравили супружескую пару с 60-й годовщиной брака 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
Специалисты филиала «Текстильщики» центра социального обслуживания «Кузьминки» поздравили с 60-й годовщиной супружеской жизни семейную пару Ивана и Ольгу Поздновых.
Об этом рассказали в администрации филиала.
— В честь замечательной даты прозвучали душевные песни под сопровождение баяна. Супругам вручили подарок и поздравительный адрес. Прожив вместе так долго, они сохранили удивительную теплоту отношений и взаимную чуткость, они рассказали о своей жизни и работе, — отметил сотрудник филиала.
Напомним, что филиал «Текстильщики» расположен по адресу ул. 7-я Текстильщиков, дом 7, корпус 1. (мю)
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