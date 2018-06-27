В Текстильщиках сотрудники центра соцобслуживания поздравили супружескую пару с 60-й годовщиной брака

Специалисты филиала «Текстильщики» центра социального обслуживания «Кузьминки» поздравили с 60-й годовщиной супружеской жизни семейную пару Ивана и Ольгу Поздновых.

Об этом рассказали в администрации филиала.

— В честь замечательной даты прозвучали душевные песни под сопровождение баяна. Супругам вручили подарок и поздравительный адрес. Прожив вместе так долго, они сохранили удивительную теплоту отношений и взаимную чуткость, они рассказали о своей жизни и работе, — отметил сотрудник филиала.

Напомним, что филиал «Текстильщики» расположен по адресу ул. 7-я Текстильщиков, дом 7, корпус 1. (мю)