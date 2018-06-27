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В «Российском» сыре в Тверской области нашли растительные жиры
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В «Российском» сыре в Тверской области нашли растительные жиры 

tvernews.ru 1 час назад
Фальсифицированным оказался сыр «Российский» с массовой долей жира 50%, торговой марки «Сырная фея», производства ООО «Производственная компания „Милк групп“ (Белгородская область, Новооскольский район, с. Великомихайловка). Отбор проб молочной продукции производился в июне 2018 года сотрудником отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора и ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте в ГБУ „Комплексном центре социального обслуживания населения“ Зубцовского района.
Лабораторные исследования в ФГБУ „Тверская межобластная ветеринарная лаборатория“показали фальсификацию сыра жирами растительного происхождения, соообщает Управление Россельхознадзора по Тверской области.
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