Анна Герман и другие самые несчастные советские женщины

Ни красота, ни слава, ни богатство, увы, еще не гарантируют счастья. Эти женщины были красивы и успешны, но им пришлось пройти через колоссальные испытания или же закончить жизнь при драматических обстоятельствах.

Айседора Дункан

Айседору Дункан считают основоположницей так называемого свободного танца. Дора Энджела Дункан танцевала на светских раутах босиком, без лифчика и трико, вводя в свои выступления элемент древнегреческого танца, что приводило публику в неистовство.

В январе 1913 года Дункан отправилась на гастроли в Россию. Там ее неожиданно стали терзать страшные предчувствия. К сожалению, они оправдались: по возвращении в Париж автомобиль, в котором ехали дети Айседоры вместе с гувернанткой, потеряв управление, упал в Сену. [С-BLOCK]

Нарком Луначарский обратился к танцовщице с предложением открыть в России школу танцев. На одном из приемов Дункан встретилась с 26-летним Сергеем Есениным , влюбившимся в нее с первого взгляда.

Однако любовная идиллия длилась недолго. Есенин стал пить, между ним и Айседорой разыгрывались душераздирающие сцены с ссорами, уходами и последующими примирениями. В конце концов пара рассталась, и Дункан вернулась в Париж.

14 сентября 1927 года Айседора должна была дать концерт в Ницце. Когда она садилась в машину, длинный красный шарф танцовщицы угодил в ось колеса. Он, затянувшись, удушил ее.

В 54 года Ахматова собиралась выйти замуж за своего старого поклонника Владимира Гаршина, племянника известного писателя Всеволода Гаршина . Владимир, оставшийся в блокаду вдовцом, писал ей романтические письма в Ташкент, где поэтесса находилась в эвакуации, звал связать с ним свою судьбу. Но когда Анна Андреевна вернулась после войны в Ленинград, «жених» встретил ее холодно. Больше Ахматова замуж не выходила.

Исполнительница знаменитых песен «Когда цвели сады», «Надежда», «Эхо любви», «Гори-гори, моя звезда!» еще в раннем детстве лишилась отца, расстрелянного по приговору «тройки» как «немецкий шпион».

Уже будучи известной певицей, в 1967 году Анна поехала по контракту в Италию. Герман вместе со своим импресарио возвращались после концерта из Форли в Милан. На повороте Fiat, в котором они ехали, занесло, и он врезался в бетонное ограждение. Певицу выбросило через лобовое стекло на камни. На ней практически не оставалось живого места: переломы конечностей, ключицы, травма головы. Пришлось заново учиться ходить.

В 1980 году Герман поставили страшный диагноз — саркома. Операции не помогли: в 46 лет певица ушла из жизни, оставив любимого мужа и маленького сына.

Она была, наверное, самым популярным диктором советского телевидения — вела «Голубые огоньки», детские передачи, программу «От всей души»… Но в 90-е новое телевизионное начальство посчитало, что программы Леонтьевой изжили себя. Валентине Михайловне предложили уйти на пенсию.

Оба брака Леонтьевой не сложились. Отношения с сыном были более чем прохладными. На старости лет она осталась фактически в одиночестве. Появились провалы в памяти, она не всегда узнавала родных и близких, не могла обходиться без посторонней помощи.

Перед смертью ее забрала к себе сестра в Ульяновскую область, где Валентина Леонтьева и скончалась. Похоронили ее на местном деревенском кладбище.

Наталья Бехтерева

Внучка Владимира Бехтерева , нейрофизиолог с мировым именем, была, пожалуй, самым известным исследователем мозга в нашей стране.

В 1937 году отца Натальи Петра Бехтерева объявили врагом народа и расстреляли. Мать Зинаиду Петровну отправили в лагерь в Мордовии. 13-летняя Наташа оказалась в детском доме. Так из благополучной ленинградской школьницы она неожиданно превратилась в дочь врагов народа.

Только отличная учеба помогла девушке поступить в Первый ленинградский мединститут и начать научную карьеру. Но в 1990 году в жизни Натальи Бехтеревой произошла новая трагедия. Сын ее второго мужа Ивана Ильича Каштеляна, наркоман, покончил жизнь самоубийством. Узнав об этом, муж Натальи Петровны умер от сердечного приступа. Смерть любимого супруга стала для нее страшным ударом.

После этого с ней стали происходить жутковатые вещи. Она слышала шаги в квартире, ощущала «присутствие» покойного мужа. Помог только священник — после нескольких бесед с ним все «прошло».

Упоминая об этих событиях в различных интервью, Бехтерева повторяла: «И тогда я поняла, что мы ничего не знаем о человеческом мозге!»