«Это же для простолюдинов»: ради футбола Рудковская не побрезговала шапкой за 300 рублей

Звездный продюсер Яна Рудковская отошла от своих правил и обратила свой взор на вещи из масс-маркета, появившись на одном из матчей в образе болельщицы с соответствующей атрибутикой. Привыкшие обсуждать ее эксклюзивные наряды почитатели на это раз были крайне удивлены, обнаружив у гламурной светской львицы вещь, в которой сейчас ходит, по меньшей мере, половина столицы.

Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская известна публике не только в качестве звездного продюсера, но и как гламурная светская львица, которая всегда и везде предпочитает исключительно брендовые вещи, исповедуя, по всей видимости, стиль жизни «дорого-богато». Однако, увы, сама по себе тяга к эксклюзивным вещам не делает из Яны изящную леди, и публика неоднократно всячески высмеивает гардероб Рудковской, поскольку кроме внушительного ценника зачастую не находит в ее образах ничего впечатляющего. И тем занятнее тот факт, что звезда сумела буквально лишить дара речи большинство их своих строгих критиков, появившись на публике в вещице, чья красная цена — не более сотни рублей.

Яна Рудковская посетила один из матчей столичного мундиаля, и для похода в мир футбола дополнила свой образ необходимой атрибутикой, став одной из болельщиц. Пестрая шапочка, напоминающая головной убор индейцев, не отличалась ни гламурным брендом, ни баснословной ценой, однако изделие все равно удостоилось чести украшать голову Рудковской, и это крайне смутило множество обывателей, не ожидавших такой самоотдачи от фешенебельной светской львицы. Любопытно, что мнение самой Рудковской относительно такого наряда разительно отличалось от общепринятого. Более того, продюсер продемонстрировала убежденность, что ее аксессуар привлек к ней немало внимания на том матче, где, как известно, с футбольной атрибутикой появляется едва ли не каждый. «Моя шапочка произвела фурор на трибунах», — заверила своих поклонников Яна, спровоцировав массовые волнения в комментариях.

«Вчера была в Самаре на матче, каждый пятый был в такой шапочке, никакого фурора вокруг замечено не было. Странно» «Ну это же Рудковская, она всегда креативно выглядит, как тут без фуроров» «У каждого второго есть. Какой фурор, Яна? Спустись уже с небес!» «Яна смешная такая» «Как клоун цирковой. Девочки, вы адрес перепутали, вам явно не на стадион» «Эти шапки за 300 рублей на каждом шагу перед стадионами продают! Ну не на заказ же именно для вас сшита?» «Шапка какая-то индейская, но милая. Каждый второй так ходит. И как вы решились надеть вещь масс-маркета? Это же для простолюдинов» «Что с Рудковской? Он более не брезгует вещами для простолюдинов?»

Публикация от Natallia Yakimchyk (@natayakim) 26 Июн 2018 в 8:07 PDT Стоит также напомнить, что совсем недавно Яна Рудковская попала в ситуацию, опасную для жизни. Звездная семья находилась в Японии в момент сильного землетрясения, после которого, по уверениям Яны, она под другим углом посмотрела на свою жизнь и заново расставила все приоритеты.