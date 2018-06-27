Что можно сделать из бечевки и горсти бусин: 5 потрясающих идей

Колье в этническом стиле Вам понадобятся:

тонкая бечевка; крупная бусина — 1 шт. ; мелкие бусины — 50-60 шт; концевик с крючком или металлический замочек.

Инструкция Для начала измерьте желаемую длину колье. Сделав напуск около 15 см на узлы, нарежьте одинаковые нити — будущую основу для колье. Их число зависит от предполагаемой толщины украшения. Аккуратно сложив нити в один ряд, проденьте их через крупную бусину — она может находиться в центре украшения или быть смещена на одну сторону. Зафиксируйте бусину в нужном месте, связав нити бечевки в объемный узел с одной и другой стороны. По желанию вы можете сделать несколько таких декоративных узлов. Теперь приступим к оформлению остальной части колье. Насадите на каждую из нитей по 6-8 мелких бусин, равномерно распределив их по всей длине. Для их фиксации вам нужно также завязать узелок с одной и с другой стороны от бусины. Вы можете украсить только левую часть колье или обе, добавить или уменьшить количество декора. После окончания работы выровняйте длину нитей и плотно свяжите их бечевкой, оставив петлю для крепления фурнитуры. Декоративная бутылка Вам понадобятся:

шпагат; пластиковая тарелка; стеклянная бутылка; клей ПВА; горячий клей; кружевная тесьма; жемчужные бусины; стразы.

Инструкция Налейте клей ПВА в пластиковую тарелку. Обмакнув в него край шпагата, оберните горлышко бутылки и завяжите тугой узел. Продолжайте наматывать шпагат вокруг бутылки, предварительно смазывая стеклянную поверхность клеем. Постарайтесь укладывать слои как можно плотнее, не оставляя никаких промежутков. По окончанию работы пропитайте шпагат клеем по всей его длине. Подождите, пока он полностью высохнет. Приступаем непосредственно к декору. Оберните горлышко кружевной тесьмой, закрепив ее с помощью клеевого пистолета. По желанию задекорируйте бутылку тесьмой еще в нескольких местах. Закрепите в центре емкости бантик из шпагата. Украсьте бутылку жемчужинами и стразами. Ваза из шпагата «Сердце» Вам понадобятся:

гофрированный плотный картон; шпагат; ножницы; бусины розового и малинового цвета; зубочистки; розовое и малиновое кружево; белая атласная лента; плотная ткань (для дна вазы); клеевой пистолет.

Инструкция Вырежьте из картона две одинаковые части в форме сердца и приклейте их друг к другу. Приложив заготовку к ткани, обведите ее по периметру. Вырежьте сердце по контуру. Сделайте основу для будущей вазы, закрепив нечетное количество зубочисток по периметру картонной заготовки. Для этого проделайте необходимое количество отверстий с помощью шила или цыганской иглы на расстоянии около 0,5 см друг от друга. Затем, обмакнув каждую зубочистку в клей, установите их на место. По окончанию работы проверьте, насколько хорошо зубочистки приклеились к картону, и при необходимости нанесите еще несколько капель клея у их основания. Приступаем к плетению. Закрепите край веревки клеевым пистолетом и, двигаясь то внутрь, то наружу, плотно уложите шпагат между зубочистками. Оставьте немного свободного места — на эти «пики» мы будем нанизывать бусины. Нанесите каплю горячего клея на край зубочистки и сразу же наденьте на него бусину.

Приклейте на дно вазы заготовку из ткани, хорошо разровняв ее края. Чтобы скрыть погрешности работы, закрепите по периметру вазы — под бусинами и у основания — белую атласную ленту. Сверху закройте ее полупрозрачным кружевом. Держатели для салфеток Вам понадобятся:

вощеный шнур со встроенной леской; крупный бисер; деревянные круглые бусины; карандаш с белой краской; зубочистки; горячий клеевой пистолет; краска по дереву.

Инструкция

Покрасьте деревянные бусины в любой понравившийся вам яркий цвет — для уверенности в два слоя. Нанесите узоры (горошины, «улитки») с помощью карандаша с белой краской. Используя зубочистку, поставьте цветные точки внутрь горошин. Вставьте несколько зубочисток в основание из плотного картона, наденьте на них бусины и покройте их 1-2 слоями прозрачного лака. Подождите, пока он полностью высохнет. Отрежьте от мотка вощеного шнура заготовки по 10 см. Проденьте каждую из них через бусину, а к краям приклейте бисер подходящего цвета. Согните заготовки, придав им нужную округлую форму. Держатели для салфеток готовы!

Плетеный браслет из кожаного шнура Вам понадобятся:

кожаный шнур (но можно использовать тонкую бечевку или джутовый жгут); бусины (минимум 3 штуки); фурнитура для браслетов.

Инструкция

Измерьте ширину вашего запястья. Вам понадобится отрез шнура, минимум в 8 раз превышающий это значение по длине. Сложите шнур напополам и приступайте к нанизыванию бусин. Возьмите левый край шнура и проденьте через бусину. Повторите это движение с правым краем, но не затягивайте узел до конца, а оставьте небольшое кольцо — так браслет будет выглядеть объемнее. Закрепите подобным образом все остальные бусины. Вы можете украсить ими только переднюю часть изделия или распределить по всей длине. На свободных краях браслета зафиксируйте фурнитуру — колечко с крючком или двойной замочек.