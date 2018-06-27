Выращивание бонсая из семян в домашних условиях

Комнатный бонсай часто становится объектом восхищения, ведь миниатюрное дерево выглядит привлекательно и очень необычно. Вырастить небольшое растение из семян может далеко не каждый, ведь на это придется потратить немало времени и сил, но результат того стоит.

Недостаточно просто посадить семя и дождаться его вырастания, придется проводить правильный полив, вовремя вводить прикормку для растения, а также формировать крону дерева. Нам же стоит подробнее поговорить о том, как вырастить бонсай в домашних условиях. Обычно вопрос задают те, кто хочет вырастить дерево из семян из Китая.

Популярные виды деревьев для выращивания

Существует несколько деревьев, которые получили особенную популярность у садоводов и цветоводов. Чаще всего для выращивания в миниатюре используют такие виды деревьев как:

yandex_ad_1 сосна;

фикус;

береза;

пихта;

вистерия;

граб;

кедр;

акация;

самшит;

кипарис;

лептоспермум.

На самом деле это далеко не весь список деревьев, которые можно выращивать. Большой популярностью стал пользоваться дуб, но его выращивание занимает много времени и сил.

Правила обработки и проращивания

Прежде чем разобраться в поставленном вопросе, следует правильно подготовить семена, а также подобрать место посадки и емкость для выращивания дерева. Так как посадочный материал прибыл из Китая, его следует перебрать и предварительно подготовить к посадке. Правильная подготовка повышает шансы получить всходы.

Посадку оптимальнее производить в летнее время, поэтому к этому моменту семена должны быть полностью готовы к проращиванию. В летний период семена смогут быстро пустить корни, что даст возможность получить крепкие и здоровые ростки деревьев.

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Правильная подготовка семян:

Чтобы понять, как вырастить бонсай из семян заказанных из Китая, следует в домашних условиях провести их подготовку. Для этого посевной материал следует переместить во влажную среду.

Когда семена будут помещены во влагу, их оболочка станет более мягкой, что облегчит их прорастание.

В емкость насыпают тонкий слой песка, который предварительно смачивают водой. На него укладывают посадочный материал. После чего семена сверху снова присыпают мокрым песком.

Чтобы вода не испарялась, емкость хорошо закрывают полиэтиленом. Оставляют посевной материал в темном месте, где достаточно прохладно. В таком виде семена остаются в песке на три месяца.

Когда время истечет и необходимо будет посадить растение в грунт, семена вынимают из песка, а затем на пару дней погружают в теплую воду.

Для ускорения процесса проращивания, семена следует заморозить. В итоге материал будет отлично подготовлен.

yandex_ad_2 Особенности посева семян

Подготовленный материал лучше всего высаживать в грунт в летнее время, также используют период поздней весны или ранней осени, когда день достаточно длинный, а на улице тепло.

Посадку следует проводить в торфяные горшки, которые предварительно наполняют смесью торфа и песка.

Узаканные компоненты смешивают один к одному, и получается отличный субстрат для проращивания семян. Если торф найти нет возможности, можно приобрести грунт для посадки кактусов, но его обязательно смешивают с крупным песком. Далее соблюдают основную последовательность:

В подготовленную емкость насыпают грунт так, чтобы до края оставалось не менее трех сантиметров.

Подготавливается дерновая земля для выращивания бонсаев и насыпается поверх основного грунта, ее толщина составляет не более одного сантиметра.

Теперь на этот слой можно выложить уже достаточно подготовленные семена дерева и присыпать их песком. Толщина слоя песка составляет не более четырех сантиметров.

Сверху все придавливают деревянным кругом или просто плотно утрамбовывают. Песок поливают водой, за один раз выливают не более 80 мл воды.

Горшок накрывают пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом, чтобы влага не испарялась.

Горшок с посажеными семенами отправляют в темное место, температура там не должна быть выше 15 градусов.

Пленку иногда следует снимать, чтобы проветрить почву, а также проверить грунт на влажность.

Как только появятся первые ростки, полиэтиленовую пленку не снимают, а прокалывают в нескольких местах, это обеспечит приток кислорода к росткам. Как только возникнут заметные всходы, пленку удаляют полностью и убирают горшок на солнечное место.

Очень важно, чтобы на молодые растения не попадали лучи солнца, иначе это может привести к гибели растения. А через три месяца срезают главный корень на две третьих части.

Мы достаточно рассказали о том, как вырастить бонсай из семян из Китая. В домашних условиях следует дождаться, пока росток достигнет десяти сантиметров, а потом его пересаживают в отдельный горшок.