Гетеросексуальная пара в Британии добилась права не проводить свадьбу

Четыре года потребовалось британским ученым Ребеке Штайнфельд и Чарльзу Кейдену, чтобы вступить в гражданское партнерство вместо официального заключения брака. Они сообщили, что сделали это для «33‐х миллионов сожительствующих британских пар». Их историю рассказал Daily Mail.

До настоящего времени закон «О гражданском партнерстве» 2004 года применялся только к однополым парам. Штайнфельд и Кайден отметили, что гражданские партнерства дают юридическую безопасность парам, которые не хотят проводить религиозную церемонию.

Ученые, живущие в западном Лондоне, получили отказ в апелляционном суде в феврале 2017 года, однако добились своего в августе на слушании в Верховном Суде 27 июня.

«Мы в восторге. Это был долгий путь, мы были в трех судах, и сбились с ног за четыре года, но, наконец, мы победили. В то же время печально, что правительство потратило деньги налогоплательщиков, борясь с судьями. Мы надеемся, что правительство наконец-то поступит правильно и распространит гражданское партнерство на всех людей», — сказала доктор Штайнфельд.

Ее 41-летний партнер добавил: «В Великобритании 33 миллиона сожительствующих пар, мы являемся самым быстрорастущим типом семьи. Многие хотят правовой и финансовой безопасности, но не могут ее добиться, потому что не женаты в глазах закона. Правительство и законодательство должны догнать семейную жизнь в 2018 году. Люди уже страдают из-за этого».

Закон «О гражданском партнерстве» делает законными партнерские отношения и обеспечивает юридические права и обязанности супружеских пар для «двух лиц одного пола». Из-за устаревшей формулировки, гетеросексуальные пары страдают до сих пор.