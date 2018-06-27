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Как распускается кактус, засняли в «Царицыне»
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Как распускается кактус, засняли в «Царицыне» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
В царицынских оранжереях расцвел Epiphyllum Oxypetalum. Уникальные кадры того, как распускаются нежные белоснежные бутоны этого кактуса, появились на официальной странице музея-заповедника в социальной сети ВКонтакте во вторник, 26 июня.
В течение семи часов цветы эпифилума окончательно распустились и показали этому ночному миру свою истинную красоту. Но ее, поистине, можно назвать ускользающей, ведь уже утром бутоны кактуса завяли. В следующий раз такое чудо можно будет увидеть только в следующем году.
Сама история Epiphyllum Oxypetalum очень интересна. Это необычное колючее растение знаменито в стране восходящего солнца, где его прозвали «красотой под луной», в Индонезии, где кактус носит имя «цветок триумфа». А у жителей Поднебесной эпифилум имеет даже свой иероглиф, обозначающий человека, который быстро взлетел наверх и быстро «погас».
Видео: Государственный музей-заповедник «Царицыно»
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