В храме на Гаражной улице прошел праздник

Участие в мероприятии приняли и взрослые, и дети. Храм был полон прихожан, которые посетили праздник несмотря на очень хорошую летнюю погоду.

Празднество было посвящено дню памяти преподобных Сергия и Варвары (Островских), родителей преподобного Александра Свирского . Сам храм, расположенный на Гаражной улице в Соколиной горе, носит имя святого преподобного Александра Свирского. Родители Свирского, воспитавшие подвижника, сами долгое время словно оставались в тени его славы, и оказались прославлены в лике святых только в 2000 году. Как пояснили в храме, существуют свидетельства, что Варвару и Сергия почитали за чудотворцев еще в семнадцатом веке. При этом храм на Гаражной улице является первым в истории храмом, построенным и освященным в честь этих святых.

Фото: предоставлено храмом св. Александра Свирского.