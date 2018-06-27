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В храме на Гаражной улице прошел праздник
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В храме на Гаражной улице прошел праздник 

Управа района Соколиная гора 36 минут назад
Участие в мероприятии приняли и взрослые, и дети. Храм был полон прихожан, которые посетили праздник несмотря на очень хорошую летнюю погоду.
Празднество было посвящено дню памяти преподобных Сергия и Варвары (Островских), родителей преподобного Александра Свирского. Сам храм, расположенный на Гаражной улице в Соколиной горе, носит имя святого преподобного Александра Свирского. Родители Свирского, воспитавшие подвижника, сами долгое время словно оставались в тени его славы, и оказались прославлены в лике святых только в 2000 году. Как пояснили в храме, существуют свидетельства, что Варвару и Сергия почитали за чудотворцев еще в семнадцатом веке. При этом храм на Гаражной улице является первым в истории храмом, построенным и освященным в честь этих святых.
Фото: предоставлено храмом св. Александра Свирского.
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