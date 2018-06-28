«Подрастут, ох, держитесь мужской пол»: Алсу снялась для обложки журнала с дочерьми

35-летняя певица Алсу снялась для обложки журнала ОК! с дочерьми Микеллой и Сафиной.

11-летняя Сафина и 10-летняя Микелла выросли и скоро затмят красавицу-маму! Раньше Алсу нечасто показывала Микеллу и Сафину в социальных сетях и показывала результаты семейных фотосессий, но сейчас не упускает возможности похвастать своими повзрослевшими наследницами, храня в тайне лишь внешность сына Рафаэля.

«Подрастут, ох, держитесь мужской пол», «Все красавицы. У всех свои черты, мимика. Все такие разные. Пусть будут здоровы», «Красотки нереальные», — пишут поклонники Алсу в Instagram под снимком с обложки, сравнивая саму певицу с Моникой Белуччи . А как тебе кажется, кто из дочерей больше похож на звездную маму?

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Фото:Instagram