Ольга Жинжикова: «Из Волгограда можно сделать конфетку. Если брать и делать»

Что творится на улицах города, особенно — в Центре, рассказывать не нужно. Повальное, тотальное братание, мир, дружба и жвачка. Такого количества гостей Волгоград никогда раньше не видел. 9 мая, конечно, приезжают. Но это праздник других эмоций и другой тональности. А чтобы вот так, по-свойски, — такое у нас впервые.

Такого количества иностранцев Волгоград не видел со Сталинградской битвы

Всё-таки, мы город, который оживает именно от новых людей. Порт пяти морей — для нас это логично. Приезжие его восстановили из руин, приезжие дают нам сейчас радость и энергию. Да, знаю, приезжие везде оживляют территорию, но сейчас они оживляют ещё и сознание.

Вот правда, не в асфальте дело. В людях. Ошалевшие иностранцы строчат месседжи домой. Не переживай, мол, дарлинг, нету здесь медведей и никто нас не обижает — обнимают, помогают, как родных встречают. Зря мы боялись, в России круто и люди добрые. А какие тут девушки обалденные… Но об этом тебе, дарлинг, лучше не знать.

Гости Волгограда запомнят теплое отношение горожан

Надо видеть вытягивающиеся от удивления лица волгоградцев, когда они понимают, что гостям тут реально нравится, что они здесь кайфуют. «Неужели правда?! Вам у нас хорошо? Волгоград — хороший город?! Вот это да, а мы думали — это худший город на земле. Что, правда, вы уже были в других русских городах, и тут у нас лучше?! Ого! Не может быть…»

Как английские болельщики на Фан-фесте за Россию болели — песня! Как русские фанатели и пили на брудершафт с жаростойкими египтянами и нигерийцами! А как с исландцами делали это их «Ху!», а потом обнимались! А как наши пели болельщикам песни на чистом английском, акапелла, на улице, толпой? Не дай бог, гость заблудился или что-то потерял — под белы рученьки подхватят и спасут. Все друг за друга болеют. Исландцы вообще оказались нашей национальной слабостью — кого ни спросишь, все от них в восторге. Ну правда, такие милые люди.

Общение гостей и хозяев стало для обеих сторон культурным шоком

В общем, можно с уверенностью сказать, что поражены обе стороны. Волгоград — тем, что город людям понравился. Иностранцы — неожиданно теплым приемом. Почему вдруг случился такой приятный культурный шок?

А потому, что главный и лучший экспонат на этой выставке — волгоградцы. Заметьте, это единственное, что не чистили, не строили, не ремонтировали. Наши люди достались гостям в обычном неподготовленном виде, как есть — и город сорвал куш.

Есть чем гордиться, ведь люди — это настоящее, не подчищенное, не исправленное, и мы все это понимаем…И в этот момент происходит трансформация. В волгоградцах просыпается гордость за свой дом. Чего это вдруг — не может Волгоград быть хорошим? Может, ещё как может! Мы — ага! Мы — ого! Мы — такие, да! Мы и есть Волгоград, не меньше и не больше.

в России круто и люди добрые

Жаль, что мы еще напоминаем перепуганных хозяев дома, куда гости пришли впервые за несколько лет. Вместо того, чтобы радоваться застолью со всеми, хозяева нервно соображают: не видно ли задвинутые под кровать носки? Не заглянут ли в кладовку внезапно, а там — барахло кулём? А вон плинтус в углу отстаёт — это же все сейчас увидели, да?

Расслабьтесь уже. Поздно нервничать — гости в доме. И им плевать на паутину в углу и на вашу домовитость, у них есть занятие поважнее — люди и общение. Тусите, общайтесь, пейте пиво, братайтесь, болейте друг за друга — отдыхайте, короче. Гостям нравится волгоградское гостеприимство — ну и славно! Ловите момент!

Иностранцам общение важнее, чем чистота города

Но вот уже и последний матч в Волгограде. Скоро все уедут. Пообещают вернуться — но без особого приглашения, конечно, не вернутся. И нам нужно все эти чудесные эмоции не расплескать, не забыть, и сделать все возможное, чтобы это повторилось. Главное — что наш город может нравится, это мы уже поняли. Надо ему немного помочь. А чтобы не превратить эти мечты в филиал межпланетного шахматного турнира Нью-Васюки, надо реально оценивать ситуацию.

Чтобы гости (ну не они сами, конечно — их, кроме футбола ничего не интересует. Соседи их, которым они расскажут) вернулись, надо понимать вот что. Завтра они уедут — и нужно продолжать уборку. Забивать торчащие гвозди. Разбирать барахло на балконах. Закрывать люки. Красить стены. Деревья сажать! Мы же понимаем, что наш дом к приезду гостей неидеально подготовлен, пахать и пахать еще. Можно сделать лучше, и нужно. Такого яркого повода, как ЧМ, у нас больше не будет. А поводами попроще так сильно внимание от беспорядка в мелочах нам отвлечь не удастся.

Аналогов русскому радушию в мир мало

Они захотят вернуться — аналогов русскому радушию мало. Но надо обязательно продумать развлечения для гостей. Люди и общение — это классно, да. Но если не будет красивого повода для приезда, то до общения дело не дойдет. В гости без приглашения не ходят, в гости надо звать под хороший повод. Чтобы создать этот повод, не обязательно тратить миллиарды на стройки века. Достаточно вполне бюджетных фестивалей, например. Но — ежегодных, постоянных. И побольше. Если скучные зануды просто не будут мешать людям с фантазией, то нам из ничего устроят феерию. А если еще и власти окажут любую, хоть небольшую, поддержку, успех гарантирован. И под эти яркие события уже прекрасно «зайдут» и музеи, и эко-туры, и храмы. На основное блюдо они не тянут, а в качестве перекуса — то, что доктор прописал.

Фестивали или какие-то другие событийные мероприятия потихоньку раскрутятся, параллельно отмоем город — вот вам и туризм. Сперва подтянутся наши же соотечественники, а за ними и весь остальной мир. Можно из Волгограда сделать конфетку. Если брать и делать.