Какая она, «живая вода»?

«Живая» или бутилированная вода? Сколько жидкости нужно малышу? От чего это зависит: от возраста, веса, погодных условий или температурного режима? И на какие показатели стоит обратить внимание, выбирая воду для своего ребенка? Все это — в материале Sobesednik.ru

Вероника Косабуцкая

На прошлой неделе мамы-блогеры и журналисты обсудили вопрос качества воды в рационе малышей и расспросили экспертов — представителей национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н. И. Пирогова и АО «ПРОГРЕСС», занимающегося производством воды «ФрутоНяня».

— Какая вода пригодна для малыша?

— Питьевая вода, «пригодная» для питья, бывает первой и высшей категорий, а вот детская вода по своему составу выделяется в отдельную группу. То есть она должна не просто соответствовать всем нормам безопасности, предъявляемым к воде высшей категории, но и быть физиологически полноценной, то есть наполненной элементами, которые в допустимых нормах, просто необходимы нашему организму, — говорит профессор доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной педиатрии № 2 Педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н. И. Пирогова Сергей Бельмер.

— Как обстоят дела с качеством воды в водопроводных кранах?

Сергей Бельмер: — Водопроводная вода, которая выходит из очистных сооружений, например, в Москве, в целом соответствует нормам и пригодна для питья, но она проходит через железные трубы и хлорируется, поэтому желательно ее механически отфильтровывать. Вода в регионах нашей страны разная. Если некоторые люди полагают, что если нет осадка в воде после кипячения, то эта вода пригодна для питья, это не совсем верно. На самом деле в такой воде не хватает кальция, а люди, постоянно потребляющие такую воду, могут иметь недостаток кальция в организме.

— Опасно ли пить воду из природных родников?

Сергей Бельмер: — Родники вовсе не гарантируют качества воды, особенно в таких мегаполисах, как Москва и Подмосковье, с учетом неизбежной близости свалок и промышленных предприятий вокруг городов. Поэтому любая природная вода должна быть получена только из проверенных источников и скважин и обязательно отфильтроваться. Если же речь идет о воде для детей, здесь компромиссы недопустимы! Детская вода должна быть только бутилированной, от добросовестных производителей.

— Как организовано производство «правильной» воды?

— Природная питьевая вода из скважины по трубопроводу подается в отделение водоподготовки, где очищается, кондиционируется и проходит антибактерицидную обработку. Затем подготовленная вода поступает на линию розлива, где на современном оборудовании происходит наполнение бутылок, предварительно здесь же изготовленных из преформ на выдувной машине, их укупорка. На укупоренные бутылки приклеивается этикетка и наносится маркировка с указанием даты, времени производства, наименования линии производства и конечного срока годности продукта. Отсутствие маркировки недопустимо. Завершающий этап производства — формирование бутылок в групповую упаковку, укладка на поддоны и транспортировка на склад готовой продукции, — говорит директор департамента инноваций и управления изменениями АО «ПРОГРЕСС» Дмитрий Макаркин.

— Какова ежедневная норма потребления воды малышом?

Сергей Бельмер: — Дети возрастом от одного года должны получать в сутки около 50 миллилитров воды на килограмм веса, но это с учетом всей потребляемой жидкости, включая овощи, фрукты, соки, морсы, каши и супы, которые, кстати, тоже рекомендуется готовить с использованием детской воды.