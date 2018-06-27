Как не отравиться в жару?

Недавно в Ставрополе по решению суда на три месяца закрыли ресторан. Причина — антисанитарные условия.

Как сообщили в УФССП по Ставрополью, в пищеблоке отсутствовали вытяжка и посудомоечные машины, на стенах и полу потрескался кафель. Нет гардероба и санузла, а сотрудники не прошли медосмотр.

1. Не покупайте с рук Но отравиться летом можно не только там, где нарушения настолько очевидны. Что чаще всего становится причиной недомоганий?

«С каждым годом количество пищевых отравлений в крае снижается, — комментируют в управлении Роспотребнадзора по краю. — Но, к сожалению, по-прежнему ещё немало случаев, когда люди страдают от кишечных расстройств после употребления в пищу «домашних» продуктов, особенно мяса и молочных изделий. Часто ими торгуют с машин».

Наевшись таких «деликатесов», можно надолго попасть на больничную койку. Кстати, Ставрополье из года в год — в лидерах в стране по числу заболевших бруцеллёзом. В жару риск подцепить его возрастает в несколько раз.

2. Храните продукты только в холодильнике

«Мясо, рыбу, молочную продукцию и кондитерские изделия нужно хранить только в холодильнике, — говорит технолог пищевой промышленности Ирина Видинёва. — Но что мы зачастую видим? Свежей рыбой торгуют прямо на улицах, помещая её просто в корыта с водой. Это грубое нарушение санитарных норм! Если на улице 35 градусов жары, вода не спасёт её от порчи. А вот на закрытых рынках и в магазинах рыба плавает в специальных аквариумах или лежит во льду, и опасаться в данном случае нечего. Впрочем, и в этом случае желательно, конечно, поинтересоваться у продавца, когда её привезли. Если вы покупаете мясо на рынке, риск отравиться тоже не слишком высок. Там продукция проходит специальный контроль и находится на охлаждаемых прилавках».

Молоко можно держать в закрытом пакете при комнатной температуре не более трёх дней. А если упаковку вскрыли, не более суток.

Соблюдать осторожность надо и во время пикника. Точнее, после него. Продукты лучше не забирать с собой домой и не доедать спустя несколько часов. После «прожарки» на солнце они могут быть опасны для здоровья.