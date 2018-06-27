«Отличный пример детям»: Валерия взяла своего сына на пробежку

Певица Валерия — ярый приверженец спортивного образа жизни, и даже во время отпуска звезда не собирается изменять своим привычкам. Более того, артистка не только выделяет время на пробежку, но и приобщает к этому собственного сына, который составляет ей компанию в изнурительных вечерних забегах.

Образ жизни звезды отечественной эстрады, певицы Валерии всегда был объектом пристального наблюдения со стороны поклонников. Её энтузиазму в области спорта можно только позавидовать! Своим усердием артистка вдохновляет многих женщин последовать ее примеру и в любых обстоятельствах находить время для занятий спортом. Определенному влиянию подвержены и члены семьи спортивной знаменитости, а Валерия не устает приобщать родных и близких к спорту. Не удивляет, что с таким подходом певица даже в отпуске не нашла причин отменить свои тренировки, внеся в распорядок дня пробежки в компании своего сына.

«Фото на закате во время вечерней пробежки как повод перевести дух (а не скажешь, что устали). Всего 5 км преодолели. Не рекорд, конечно, просто в удовольствие», — похвасталась звезда и своим спортивным ребенком, и внушительной дистанцией, которую они пробежали вдвоем. Впечатленные поклонники только ахнули, изумившись тому, какой прекрасный пример подает Валерия своим детям. И выказали свое отношение множеством добрых слов, в которых похвалили артистку за настойчивость и силу воли, отмечая, что она, вне всякого сомнения, образцово-показательная мать.

«Молодцы, мама как пример! Отлично!» «Круто! Спортивная семья!» «Молодцы, с сыночком бегается куда лучше. Классно, когда родители и дети на одной волне! Удачи вам!» «Вот это сил воли! Какие молодцы! Отличный пример детям» «Валерия, Вы большой мотиватор к ЗОЖ, глядя на Вас, стараешься каждый день меняться и двигаться к новым свершениям, спасибо Вам за пост…» «Молодцы, а мы только каждый день собираемся»

Впрочем, некоторым обывателям не угодить, и стройная фигура Валерии вызывает у них весьма сложные чувства. С одной стороны, ее девичий силуэт — повод для гордости, и в то же время, учитывая возраст певицы, подобное телосложение многим поклонникам кажется неестественным. А недавний снимок с впалым животом и бледным лицом и вовсе перепугал подписчиков певицы, которые сочли, что Валерия уже переступила черту здорового образа жизни и попросту истязает себя ради желанного значения на весах.