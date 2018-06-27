Советы: на что обратить внимание при выборе ортопедического матраса

Хороший ночной сон необходим для полноценного отдыха. Но если вы постоянно просыпаетесь, чувствуя усталость и сонливость, то ваш матрас может быть виноват в этом. Неправильно подобранный матрас может привести к плохому сну и вызывать дискомфорт. Однако, с разнообразными вариантами, доступными сейчас, выбор правильного ортопедического матраца может быть непростой задачей.

Эксперты выделяют три основных фактора для выбора лучшего ортопедического матраса — это правильная поддержка, выравнивание позвоночника и рельеф в точках давления.

Когда вы страдаете от хронической или даже легкой боли, становится еще более важным выбрать правильный матрац. Независимо от того, страдаете ли вы от остеоартрита, ревматоидного артрита или фибромиалгии, вам нужно найти лучший ортопедический матрас, чтобы гарантировать хороший сон. Поскольку существует ряд ортопедических заболеваний, они могут влиять на сон различными способами. Боль в суставах, шее или в области тазобедренного сустава может привести к тому, что найти удобную позу для сна практически невозможно.

Проконсультируйтесь с вашим врачом. Ваш врач не может быть экспертом по матрасам, но знает о вашем конкретном состоянии и, следовательно, предложит ценный совет о том, какой матрас вам подходит.

Одним из старейших производителей ортопедических матрасов является фабрика «Виолайт» — violait.ru. Это небольшое производство, ориентированное на розничных покупателей и особенное внимание уделяющее качеству продукции. Матрасы здесь производят на европейском оборудовании с учетом строгих технологических требований.

Хороший ортопедический матрас не дешев, и после покупки вы можете понять, что сделали неправильный выбор. Вместо этого, когда вы сужаете свой выбор, потратьте несколько минут, чтобы лечь на матрас и посмотреть, насколько вам комфортно.

Мы часто верим, что чем прочнее матрац, тем лучше поддержка. В то время как твердый матрас может устраивать некоторых людей, для тех, кто страдает артритом, более целесообразным будет матрас, который уменьшает контактное давление на чувствительные и болезненные суставы.

Стабильность. Не слишком жесткий и не слишком мягкий, это то, на что вы должны смотреть, если у вас есть ортопедический недуг. Если матрац слишком мягкий, он затруднит перемещение. Люди с болями в спине, шее или суставах, как правило, являются беспокойными и часто нуждаются в изменении положения сна, чтобы уменьшить жесткость, вызванную неподвижным положением, и очень мягкий матрац будет препятствовать движению.