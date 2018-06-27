Вместе жить. Три правила проектирования бесконфликтной среды

Представить жителя многоэтажки в Южном Бутово, знающего всех соседей в лицо, практически невозможно. На просьбу вырастить сад вместе с другими жильцами он как минимум ухмыльнется. На деле типичных бытовых конфликтов в многоквартирных домах, на людных площадях и скверах можно избежать, если начать проект с мысли о том, что может сделать их посетителей и обитателей счастливыми. Лондонская архитектурная студия Weave еще перед созданием проекта в первую очередь думает, как сделать так, чтобы соседи не ссорились из-за бытовых мелочей, дети не боялись леса напротив, а лавочек в парке хватило на всех. Директор студии Дже Ан, выпустивший книгу о том, как жить вместе, рассказал Strelka Mag, как проектировать, опираясь в первую очередь не на математические расчеты, а на эмоции.

Дже Ан. Фото: Глеб Леонов / Институт Стрелка

СОЗДАТЬ МЕСТО, ГДЕ КАЖДЫЙ БУДЕТ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КАК ДОМА

Это может звучать крайне абстрактно, но для нас самое важное — создать среду, где человек всегда будет чувствовать себя как дома. У нас нет твердого убеждения, как именно должно выглядеть здание или какие материалы нужно использовать.

Если вы проектируете нечто красивое и самобытное, но никто не появляется там, — значит это мертвое пространство.

Например, если мы работаем с многоквартирными домами, то для нас важно создать такое место, которым люди могли бы гордиться и где могли бы сосуществовать без конфликтов. Как правило, в этом помогают детали: совместная уборка, сбор мусора, выращивание сада на крыше, — все, о чем соседи обычно спорят. Правильно созданная среда может снизить количество мелких конфликтов.

ДОВЕРЯТЬ НЕ ТОЛЬКО ФАКТАМ, НО И ИНСТИНКТАМ

Должен признаться, я во многом полагаюсь на инстинкты: свои и тех людей, с которыми работаю. Сухого анализа при проектировании недостаточно.

Возможно, я просто еще не нашел правильного подхода, но на сегодня процесс создания пространства для меня — в большей степени похож на диалог, чем на точные математические вычисления.

"The Lullaby Factory" — музыкальная машина из труб на стенах больницы, призванная радовать маленьких пациентов. Фото: Studio Weave

"The Lullaby Factory" — музыкальная машина из труб на стенах больницы, призванная радовать маленьких пациентов. Фото: Studio Weave

"The Longest Bench" –324-метровая скамейка, на которой могут сидеть 300 человек одновременно. Фото: Studio Weave

"The Lomgest Bench" — 324-метровая скамейка, на которой могут сидеть 300 человек одновременно. Фото: Studio Weave

Безусловно, в проектах все должно быть доказано научными методами, но в то же время, они должны быть обоснованы тем, как мы себя там ощущаем. Примером может быть одна из наших инсталляций «The Lullaby Factory» — музыкальная машина из труб на стенах больницы, призванная радовать маленьких пациентов. Она установлена не в самом очевидном месте, в переулке, но люди все равно приходят посмотреть на инсталляцию, потому что необычный объект привносит интригу в повседневную жизнь.

Если никто не заинтригован, не чувствует себя частью нового пространства и не ощущает его тепло, значит с проектом что-то не так.

НЕ СПРАШИВАТЬ НАПРЯМУЮ, А ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ

Чтобы увидеть как работают, живут и думают те, кто будет приходить, работать или учиться в наших зданиях, мы проводим воркшопы, где сотрудничаем с местными общественными организациями, художниками, архитекторами, дизайнерами, ремесленниками. Там мы смотрим на то, что они создают и какими темами занимаются.

​ «Belvue School» — средняя школа для детей с особыми образовательными потребностями. Фото: Studio Weave

"Belvue School" — средняя школа для детей с особыми образовательными потребностями. Фото: Studio Weave

"Belvue School" — средняя школа для детей с особыми образовательными потребностями. Фото: Studio Weave

"Belvue School" — средняя школа для детей с особыми образовательными потребностями. Фото: Studio Weave

"Belvue School" — средняя школа для детей с особыми образовательными потребностями. Фото: Studio Weave

​Belvue School, средняя школа для детей с особыми образовательными потребностями, была одним из тех проектов, которые из арт-инсталляции превратились в реальные здания.

Во время работы над ним мы хотели включить школьников в сам процесс, чтобы узнать о них побольше и создать что-то вместе. Нам было важно понять, как дети относятся к лесу напротив, пугает ли он их или, наоборот, завораживает. Мы не собирались спрашивать напрямую «как вы себя ощущаете в лесу», потому что на этот вопрос трудно ответить, а попросили детей написать рассказ. В сочинении нужно было представить, прогулку по лесу и его обитателей. Дети рисовали, лепили из глины и строили шалаши. В итоге, это переросло в более крупный проект, который завершился созданием настоящей школы для этих ребят.