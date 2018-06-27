Елизавета Боярская рассказала о наркотической зависимости

Лиза напомнила подписчикам, что 26 июня является днем борьбы с зависимостью от запрещенных препаратов.

Лушников рассказал Боярской более сотни историй, когда безнадежно увлеченные наркотиками люди полностью преображались и начинали жизнь с чистого листа. Сама Лиза не раз становилась свидетелем таких позитивных перемен. Актриса напомнила подписчикам, что жизнь прекрасна и удивительна, поэтому стоит бороться за свое светлое будущее и не стесняться обратиться за помощью в трудную минуту. По словам Лизы, рядом обязательно будут люди, готовые оказать поддержку.

В хэштегах к фотографии с Лушниковым Боярская призвала помочь друзьям, попавшим в такую беду, а также сообщила номер горячей линии для тех, кто пытается бороться с алкогольной или наркотической зависимостью.