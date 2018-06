Пользователи Инстаграм обвинили Юрия Дудя в пропаганде распущенности

День назад знаменитый журналист и блогер Юрий Дудь опубликовал в своем Инстаграм-аккаунте фото, на котором изображена русская девушка, которая держит за руку мексиканского футбольного болельщика. ?? — @minyaytsev

Из-за этого кадра многие пользователи соцсети обрушились с критикой на Юрия, обвиняя его в пропаганде сексуальной распущенности. И тут Дудь не выдержал: «Дикость, что во вроде бы цивилизованном, обтянутым оптико-волоконным интернетом обществе об этом стоит говорить. Но если в нашей цивилизации еще есть такие патриции, которые говорят такую дичь (»Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе"), — это точно стоит проговорить».

Русские девушки могут заниматься сексом абсолютно с любым человеком, который покажется им для этого достаточно привлекательным. Точно так же как русский парень может делать то же самое с кем захочет: с тайкой, доминиканкой, кубинкой и прочими красавицами, которые делают наши отпуска еще слаще. Да, в идеале — предохраняясь: потому что болезни и потому что рожать детей гораздо круче от действительно любимых, а не вроде бы любимых людей. Но если мы можем наслаждаться свободой, у девушек на это ровно столько же оснований (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Также Юрий объяснил, почему русские девушки выбирают иностранцев. По словам блогера, они вкусно пахнут и любят не только черный цвет. Кроме этого, Дудь подчеркнул, что не у всех «наших» девушек есть загранпаспорт и деньги, чтобы путешествовать и знакомиться с иностранцами за границей.