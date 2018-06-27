Ещё
Руслан Мармазов: Србия — Русия!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Руслан Мармазов: Србия — Русия! 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Вот случай, когда бразильский карнавала утонул и растворился в безудержном славянском веселье. Болельщики сборной Сербии взбодрили и Красную площадь, и стены древнего Кремля, и к ним прилегающие улочки московские.
Перекличка «Србия — Русия» провоцирует мурашек на забег по коже. А балканские мелодии, разумеется, ничем не хуже, а даже куда круче самбы в совокупности с румбой.
На футбольном поле биться с Бразилией сербам будет непросто. Но у подножия Собора Василия Блаженного, они переиграли всех. С нами Бог, братья!
Украина.ру: последние новости
Бабченко: О жизни после «смерти» Корь на Украине: В Николаевской области умер 8-летний ребенок Дубинский: Порошенко в образе Питера Пена побеждает коррупцию, Путина и ходит в идеальном костюме
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядели российские звезды до пластики13
«У жены не осталось подруг, с которыми бы я не…»59
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»166
Названы «страшные» последствия отказа от курения58
Танцовщица увеличила грудь в обхвате на 1,5 метра16
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:33
Что известно о работе мозга
Здоровье
07:15
Самые нелепые требования музыкантов
Звёзды
00:04
Фанаты шутят над грудью Ратаковски
Звёзды
03:57
Спецслужбы учат видеть человека насквозь
Психология
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Как выглядят дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
00:39
Роза Сябитова разозлила фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение