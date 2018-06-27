Руслан Мармазов: Србия — Русия!

Вот случай, когда бразильский карнавала утонул и растворился в безудержном славянском веселье. Болельщики сборной Сербии взбодрили и Красную площадь, и стены древнего Кремля, и к ним прилегающие улочки московские.

Перекличка «Србия — Русия» провоцирует мурашек на забег по коже. А балканские мелодии, разумеется, ничем не хуже, а даже куда круче самбы в совокупности с румбой.

На футбольном поле биться с Бразилией сербам будет непросто. Но у подножия Собора Василия Блаженного, они переиграли всех. С нами Бог, братья!