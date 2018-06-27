Секонд-хенд как бизнес: советы по открытию и продвижению магазина

Неплохие краткосрочные и долгосрочные перспективы магазина секонд-хенда как бизнес-направления обусловлены стремлением современного потребителя к экономии. Такая одежда давно пользуется репутацией качественного, дешевого и при этом зачастую даже эксклюзивного товара. По мнению экспертов секонд хенд «Сэконом» — «это привлекает покупателей и соответственно открывает новые горизонты для предпринимателей. Подобный бизнес-проект характеризуется быстрой окупаемостью при небольших вложениях». Дешевая одежда как путь к достатку

На первом этапе важно определиться с целевой аудиторией. Если это малоимущие граждане, то акцент в рекламе необходимо сделать на чрезвычайно низкой цене. Если же потенциальный потребитель нацелен на покупку брендовых вещей, то стоит заострить внимание на том, что к категории second hand относятся и товары, никогда не бывшие в употреблении. Огромный процент попадающих в секонд-хенд вещей — отданные за бесценок модели устаревших коллекций.

В качестве поставщика для бизнеса в России могут выступать фирменные магазины, регулярно обновляющие ассортимент и избавляющиеся от неактуальных товаров, а также европейские и американские компании, специализирующиеся на перепродаже собранных у населения вещей.

Таким образом, ассортимент магазина может включать как фирменные новые вещи, так и вещи, бывшие в употреблении, но надоевшие прежнему хозяину. Расширить ассортимент и к тому же увеличить средний чек можно за счет выставления на продажу не только одежды, но и обуви, аксессуаров, сумок, постельного белья, игрушек и других сопутствующих товаров.

Еще одним ключом к популярности магазина может стать зонирование помещения. Разделение торгового зала на отделы: женский мужской и детский — облегчает покупателю выбор. Это тем более важно, что, согласно статистике, востребованность в женской, мужской и детской одежде в таких магазинах неодинакова. Товары для женщин составляют более 70% продаж.

Большая часть поставщиков — компании, которые реализуют товар по весу. Ориентируясь на этот сегмент, при планировании продаж нужно учитывать, что около 40% приобретенной продукции может оказаться неликвидом и для компенсации издержек будет необходима наценка порядка 500%.

Основные шаги в организации бизнеса

Есть несколько важных нюансов, о которых необходимо позаботиться заранее.

Оформление документов

Открывая магазин секонд хенда, на начальном этапе целесообразно выбрать такую форму ведения бизнеса как индивидуальное предпринимательство. Важно учесть, что ИП не позволяет сотрудничать с зарубежными поставщиками. Оформив ИП, нужно выбрать режим налогообложения: ЕНВД, если позволяет региональное законодательство, или УСН на 15%. Кроме того, нужно зарегистрировать кассу и получить разрешающие документы от СЭС и пожарных служб.

Поставщики

Начинать бизнес лучше с выбора одного поставщика, позже их количество можно увеличить. Для индивидуальных предпринимателей это может быть отечественный посредник. Юридические лица могут работать со специализированными компаниями из других стран: в этом случае надо быть знакомым со спецификой ведения внешнеэкономической деятельности. Это выгодно уже на этапе развития бизнеса, когда возрастут объемы продаж и будет открыто несколько торговых точек. Некоторые начинающие бизнесмены пытаются действовать самостоятельно. Можно договориться о закупках невостребованного товара с магазинами, можно организовать сбор вещей. Но такой подход тоже требует определенных затрат. Во-первых, это площади для складирования и сортировки. Во-вторых, поставщики обязаны предоставить сертификат, подтверждающий выполнение дезинфекции и иной необходимой обработки. В случае же самостоятельного сбора вещей, придется заниматься и этой стороной вопроса. Российские поставщики продают товар уже с наценкой, зато времени закупки занимают меньше. Важно учитывать, что чем крупнее партия, тем больше шансов на более качественный товар. Мелкие клиенты менее важны для поставщиков, и им достаются уже остатки.

Выбор помещения

Затраты на помещение в сравнении с обычными магазинами одежды для точек продаж товаров категории секонд-хенд ниже в силу нескольких обстоятельств. Не нужно переплачивать за местоположение: востребованность такой продукции не зависит от района. Не имеет смысла и вкладываться в дорогую отделку. Косметического ремонта для создания впечатления ухоженности вполне достаточно. Ограничением для выбора помещения может стать правило, не разрешающее соседствовать товарам second hand с прилавками с пищевыми продуктами. Важно обеспечить хорошее проветривание зала и так разместить товар, чтобы большое число посетителей могло свободно перемещаться по торговому залу.

Площадь помещения в зависимости от объема продаваемого товара может варьироваться от 50 до 150 квадратных метров. Важно при выборе учесть, что необходимо пространство и для примерочных.

Оборудование и мебель

Для того, чтобы магазин выглядел прилично, а покупателям и персоналу было удобно, важно уделить внимание приобретению и расстановке мебели. 1. Специальная кассовая установка. Сэкономить можно, купив под кассовый аппарат столик с выдвижным, запирающимся ящичком. 2. Обувные полки и мебель для размещения одежды: стеллажи, полки, вешалки-стойки, вращающиеся и прямые. 3. Отпариватель и вешалки-плечики. Демонстрировать покупателю лучше расправленную и развешенную одежду: больше шансов, что ее захочется примерить. 4. Специальные стойки для очков, бижутерии, ремней, головных уборов. Дополнительно стоит предусмотреть и затраты на расходники: ленту для чеков, пакеты, моющие средства и прочее.

Персонал

Количество нанимаемого персонала зависит от размера торгового зала и рабочего графика. Даже в небольшом помещении для минимизации риска краж нужно как минимум два продавца. Если планируется работа в субботу и воскресенье, то график лучше организовать посменно, следовательно, потребуется не меньше четырех продавцов-кассиров. Если магазин занимает помещение более 60 кв. м, то целесообразно взять на работу администраторов в зал. Для обеспечения чистоты — потребуется уборщица, ее функции может осуществлять один из основных работников за прибавку к зарплате или приходящий человек, принятый на работу на условиях частичной занятости. Обязательно нужен охранник, его можно нанять самостоятельно, а можно заключить договор с охранным агентством. Директор и бухгалтер понадобится при расширении бизнеса до нескольких торговых точек, на начальном этапе выгоднее эти функции осуществлять самостоятельно.

Продвижение

Итак, для открытия все готово, теперь важно обеспечить постоянный приток посетителей. Поскольку этот бизнес может существовать только при быстром обороте средств, важно уделить ресурсы для рекламы. Помогут крупная, привлекающая внимание вывеска, объявления в районных газетах, группы и сообщества в социальных сетях. Эффективно использование листовок, которые могут распространяться как промоутерами, так и через почтовые ящики. Привлекает внимание покупателей явная выгода, поэтому нужно использовать такие формы как розыгрыши призов, распродажи и акции.

Этапы реализации товара 1. Выкладка — купленные по весу вещи нужно рассортировать: вначале по виду (платья женские, брюки мужские и т.п.), затем по сорту. После этого каждый товар нужно снабдить ценником. 2. Примерка — для организации примерочных продаются готовые кабины, но можно их оборудовать и самому. Для этого необходимы зеркала, коврики, крючки. 3. Покупка — покупатели оценят наличие пакетов различной вместимости и дополнительной услуги по подшиву одежды. 4. Оплата — несмотря на то, что в секонд-хендах чаще расплачиваются наличными деньгами, желательно обеспечить клиентам возможность оплатить покупку банковской картой.

Коротко о главном

Поводя итоги, можно сказать, что магазин секонд-хенд — неплохо окупающийся бизнес-проект. Сроки окупаемости составляют от полугода до года. Приток клиентов постоянно увеличивается, и есть возможность развития. Можно начать с одной точки, можно поставить цель создать целую сеть. Есть возможность ориентироваться на разные слои населения и выбирать отечественных или зарубежных поставщиков в соответствии с целевой группой. Главное — понять специфику и определить предпочтительную тактику продвижения.