«В идеале — предохраняясь»: Дудь жестко прокомментировал резонанс фото «Наша и мексиканец»

«Вчера утром я запостил в инстаграм фотографию: леди в кокошнике и мужик в сомбреро идут за руку то ли на матч, то ли с матча России и Уругвая. Ближе к обеду зашел в комментарии под постом. [мат]. Зашел в директ: там просили не публиковать такие фото, потому что это пропаганда распущенности. [мат]», — написал сегодня на своей странице в Instagram журналист Юрий Дудь . Разместив, однако, уже другое, нейтральное фото — Никольская, бразильский болельщик в фокусе.

Действительно, снимок наделал в сети много шума. Почему-то мнения разделились: кто-то радовался романтической дружбе народов, кто-то осуждал, ссылаясь на то, что россиянки в период чемпионата мира по футболу становятся распущенными.

Но вернемся к Дудю и фото, которое уже нарекли «Наша и мексиканец». На момент подготовки этой публикации тот самый злосчастный пост набрал уже 112 365 лайков и 1175 комментариев. Кстати, фотография, где девушка в кокошнике и парень в сомбреро держатся за руки гуляет по сети уже вторые сутки — с момента матча, где сборная Уругвая одержала победу над сборной России (3:0).

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud)

26 Июн 2018 в 12:43 PDT Но гораздо больше комментариев набрал следующий пост Дудя — тот самый, что в поддержку свободного секса русской женщины, с кем ей пожелается.

Дикость, что во вроде бы цивилизованном, обтянутым оптико-волоконным интернетом обществе об этом стоит говорить. Но если в нашей цивилизации еще есть такие патриции, которые говорят такую дичь (“Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе”), — это точно стоит проговорить. Проговариваю. Русские девушки могут заниматься сексом абсолютно с любым человеком, который покажется им для этого достаточно привлекательным. Точно так же как русский парень может делать то же самое с кем захочет: с тайкой, доминиканкой, кубинкой и прочими красавицами, которые делают наши отпуска еще слаще, — подчеркнул Дудь.

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud)

27 Июн 2018 в 2:18 PDT В заключение журналист подчеркнул, что в идеале секс должен быть безопасным, «потому что болезни» и подчеркнул, что если уж «мы можем наслаждаться свободой» (имея в виду, очевидно, мужчин), то и у женской части населения России точно такие же права.