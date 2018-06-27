Приволжская дивa. Пермячка выиграла конкурс красоты среди особенных девушек

27 июня в Доме народного творчества «Губерния» прошёл финал межрегионального конкурса красоты «Приволжская дивa» среди девушек на креслах-колясках.

В финальном этапе конкурса участвовали 11 девушек в возрасте от 18 до 35 лет из Перми, Чайковского, Уфы, Кирова, Чебоксар, Саратова, Ульяновска и других городов региона.

О трогательных и смелых девушках читайте в материале «АиФ-Прикамье».

Два этапа

Конкурс проводился в два этапа. В первый — заочный этап девушки подавали заявки и анкеты для участия в конкурсе, а также писали эссе на тему «Моя жизнь-это… ». Очный этап включал в себя экскурсии, мастер-классы, тренинги, репетиции и, конечно же, финальное шоу. В жюри конкурса вошли представители разных сфер: культуры, искусства, спорта, политики и общественности.

Финальный этап конкурса начался в Большом концертном зале с выхода на сцену участниц в национальных костюмах своих регионов. Затем прошла презентация визитных карточек участниц. С большого экрана конкурсантки рассказывали о себе, своих увлечениях и ежедневных делах, о близких и родных, а также делились своими мечтами и планами.

Например, Ирина Патрушева из Кирова любит вышивать и в этом деле ей помогает пушистая питомица из семейства кошачьих, а Ольга Пасеева успевает заниматься не только танцами, но и фотографией, а также спортом.

В творческом конкурсе девушки танцевали, пели, читали монологи и показывали миниатюры. Так, Юлия Ившина исполнила танец «я приличная девушка», а Алёна Терентьева продемонстрировала танец «привет с Востока».

А вот Диана Рахматуллина выбрала для творческого номера необычный жанр и показала пантомиму под названием «мечта». Виктория Ложечникова прочитала произведение Любови Максимовой «Ангелы земли».

Анастасия Каркина представила свой бизнес-проект. Девушка сама шьёт вещи для маленьких детей, а также делает подушки для детских кроваток и конверты для новорождённых.

Безусловно, все конкурсантки испытывали волнение перед выходом на сцену. Справиться с эмоциями им помогали зрители. Они поддерживали участниц во время выступления громкими аплодисментами. Прекрасные участницы конкурса предстали перед зрителями в элегантных, ярких и эксклюзивных платьях во время следующих этапов конкурса — совместного танца и дефиле в вечерних платьях. Стоит отметить, что дизайнеры создали для участниц специальную одежду, которая не только красивая и удобная, но и учитывает физические особенности людей с ограниченными возможностями.

Корона поедительницы

Каждая из девушек была достойна главного титула. Одно только участие в конкурсе — это уже победа и пример для подражания всем остальным. Участницы сделали то, на что способен не каждый: нашли в себе силы и желание, поставили цель, и ни смотря, ни на что каждый день маленькими, но уверенными шагами шли к ней. В итоге члены жюри выбрали победительницу. Высший титул «Приволжская дива 2018», корону победительницы, почётную ленту, диплом и главный приз получила 29-летняя Юлия Ившина из Перми.

Редакция «АиФ-Прикамье» присоединилась к многочисленным поздравлениям в адрес победительницы конкурса и вручила «Приволжской диве 2018» небольшой на вид, но универсальный, беспроводной и очень полезный в повседневной жизни подарок. Всем участницам были присвоены титулы «Дива премудрая», «Дива лучезарная», «Талантливая дива» и другие. Призёры конкурса также были награждены лентами, дипломами и призами от партнёров конкурса. Конкурс состоялся по инициативе пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов.