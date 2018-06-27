Николь Кидман и Кит Урбан отпраздновали 12-ю годовщину брака

Хорошие новости для поклонников Николь Кидман и Кита Урбана: кажется, пара передумала разводиться. Даже больше: Николь и Кит как ни в чем не бывало празднуют годовщину.

«Церковь Мэнли, Австралия, 12 лет назад… Помню этот день, как будто он был вчера, и чувствую себя так же. Я самая счастливая женщина на свете! С годовщиной, малыш», — подписала Николь немного странное, но все равно трогательное свадебное видео в Instagram. Урбан тоже опубликовал у себя на страничке снимок, на котором подыгрывает на фортепьяно моложавой танцующей Николь: «12 лет божественному синергетическому танцу души! Так люблю тебя, малышка».

Всего неделю назад Киту пришлось придумывать еще и поздравление с днем рождения для жены, но он подошел к процессу творчески: во время своего концерта на Country USA Festival в Висконсине сперва посвятил ей песню, а затем со всей толпой на фестивале спел Happy Birthday to You и заснял это на видео. Николь оценила!

Сама же актриса в интервью журналу Parade решила окончательно добить разговоры о разводе и поделилась маленьким секретом, который является залогом их с Китом счастливого брака. «Мы никогда не обмениваемся СМС, чтобы избежать неверных истолкований интонаций. У меня бывали случаи, когда я перечитывала сообщения и спрашивала себя: „Что это значит?“ А потом зачитывала их вслух кому-то и говорила: „Можете это объяснить?“ Я не хочу, чтобы такое происходило между моим любимым и мной. Нам с Китом нужно, чтобы голос был к голосу, кожа к коже», — рассказала Николь.

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