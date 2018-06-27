«Это же про Рублевку»: Александр Васильев развеселил женщин заметкой из прошлого

59-летний историк моды Александр Васильев не отстает от модных веяний и пользуется социальными сетями для общения со своими поклонниками. Васильев публикует фото красивых костюмов, анонсирует свои выставки и вообще ведет занятные беседы с читателями. Недавно он еще и насмешил их вырезкой из старой газеты.

Невзирая на свой уже не юный возраст, модный критик Александр Васильев продолжает собирать хвалебные отзывы от восторженных поклонниц. А когда российские женщины увидели портрет молодого Александра, посыпались еще и сожаления — такой генофонд просто необходимо было передавать другим поколениям. Это, как говорится, дело личное, а вот знаниями, интересными наблюдениями и фотографиями Васильев делиться любит. В его Инстаграм-аккаунте можно почерпнуть много интересного, а еще — от души посмеяться.

Совсем недавно Александр опубликовал на своей страничке снимок занятной статьи из старой газеты. Заметка называется «Области женского труда» и в ней перечислены области работы нежной половины человечества. «Женский труд в Царской России в 1900е годы!» — подписал фото маэстро моды, вызвав целый шквал смешливых комментариев от своих завсегдатаев. В заметке указываются пять видов труда, которым были заняты дамы больше 100 лет назад. Перечень дел крайне позабавил современных женщин, большинство из которых согласны отмотать время на век назад и заняться такими «трудными женскими делами», как, к примеру «топанье ногами на прислугу и мужа», «дрыганье ногой во время истерики», «посылка воздушных поцелуев» и «ловля женихов». Последний пункт, кстати, признан очень актуальным и в наше время, как и многие другие, особенно для некоторых, богемных слоев российского населения.

«Ничего не изменилось» «Отчитывание мужа мне особенно понравилось!» «Вот это да…отчитывание мужа и сплетничество…тяжела наша женская доля» «Рублевка просто кишит этим подобием..» «Именно так и должны работать дамы. Мои прабабушки знали в этом толк» «И я хочу весь женский труд Царского времени… Я с ним справлюсь» «С тех пор у некоторых дам женский труд изменился лишь на самую малость» «С тех пор, у некоторых дам, женский труд изменился лишь на самую малость» «Какой хороший женский труд…я хочу в те времена вернуться» «Ничего не поменялось и сейчас многие так трудятся! И пенсия не нужна, труженицам» «Это же про Рублевку. У них и сейчас так» «Ну что же женщинам которые жили в те времена можно только позавидовать, труд у них тогда действительно был женский.» «Надо такой же на новый лад сделать. Например, умственный труд: сочинение постов для инстаграм, ручной — лайканье в соцсетях, а нервный труд всё тот же — ловля женихов» Кстати, справедливо было отмечено, что вряд ли данная заметка была прочитана теми женщинами, которые читать не умели и работали, к примеру, в поле. То есть статейка рассчитана как раз на высший слой общества, а там повезло оказаться далеко не каждой. Впрочем, как и сегодня, так что за сто лет мир не так и изменился.