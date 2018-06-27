Корнеобразователи: готовый список препаратов для похода в магазин

Люди веками выращивали овощи. Но сегодня огородничество — далеко не такое простое и естественное занятие, каким оно было для наших бабушек. Биологи проникают всё дальше в тайны клетки, лучше понимают физиологию растений, досконально изучают механизмы прорастания, развития, цветения и плодоношения. Например, в первые десятилетия ХХ века учёные открыли фитогормоны и научились с их помощью управлять развитием зелёного организма.

Отличная корневая система

Фиторегуляторы и различные активаторы роста сегодня доступны не только специалистам и тем, кто профессионально занимается выращиванием растений, но и обыкновенным дачникам. «Корневин», «Эпин», «Атлет» — препараты, регулирующие рост и развитие растений, продают в любом магазине для садоводов. Но далеко не все огородники и цветоводы готовы вникать в сложности химического состава и желают просто знать, что «когда рассада такая и сякая, можно полить этим или тем, а если проблема с рассадой такая-то, попробуйте применить следующее» (из обсуждения публикации о стимуляторах). Этот материал, надеюсь, поможет обычному человеку разобраться в ассортименте средств, предлагаемых производителями.

Коротко о том, что такое фитогормоны

Растение — это целостный организм, который можно рассматривать как постоянное изменение состава и количества различных веществ и их транспортировку из одного органа в другой. Процессы синтеза и распада веществ происходят под действием катализаторов — ферментов. Ферменты — это белки. Транспортная функция в зелёном организме тоже возложена на белки, которые вырабатываются генами.

Учёные научились управлять развитием растения

Большая часть генов, вырабатывающих ферменты и транспортные белки, относится к индуцируемым, то есть ничего не производящим, пока не получат определённый сигнал. Этим сигналом — включателем и выключателем гена — и служит появление фитогормонов. Фитогормоны вырабатываются самим растением в ответ на внешние раздражители (солнечный свет, температура, влажность) или как результат физиологических процессов (развитие и прорастание зародыша, образование корней, побегов, цветков и прочее). Более подробно о растительных гормонах вы можете прочитать в публикации нашего сайта Стимуляторы роста: что это такое и как ими правильно пользоваться.

План развития растения заложен в его генетическом коде

Основные открытия в области регулирования развития растений были сделаны ещё в середине прошлого века. Сегодня же, особенно в странах с развитым сельским хозяйством, до 80% всех выращиваемых культур обрабатывается синтезированными регуляторами развития. Так, если в списке «Россельхозцентра» разрешённых к применению препаратов, влияющих на рост и развитие растений, в 90-х годах было всего 23 наименования, то сегодня — 61. Путь от лабораторной пробирки до прилавка тщательно отслеживается. «Госхимкомиссия» при Министерстве сельского хозяйства занимается регламентированием и лицензированием синтезирующихся препаратов, которые влияют на развитие растений. Все они проходят многочисленные тесты на безопасность и эффективность. Различают средства для частного и промышленного использования. Что же сегодня предлагают в магазинах для садоводов? В этой публикации рассмотрим средства, стимулирующие развитие корней.

Корнеобразующие препараты

Наиболее популярны у дачников средства, предназначенные для ускорения образования корней. Эта группа фитогормонов изучена учёными лучше всего. Корнеобразователи используют при черенковании, для восстановления корневой системы при пересадке комнатных растений, рассады и саженцев в открытый грунт.

В растущем побеге образуется гормон ауксин, стимулирующий развитие корней

Образование корней происходит под действием ауксина — гормона, образующегося в апикальной (верхушечной) части побега. Для искусственного стимулирования корнеобразования применяют препараты, содержащие 4-индолилмасляную кислоту (ИМК) или другие производные индолов (β-индолилуксусная кислота — это гетероауксин), а так же нафтильные соединения (α-нафтилуксусная кислота) — искусственно синтезированные аналоги природных ауксинов. От действующего вещества зависит вид образующихся корней: при использовании ИМК вырастают длинные разветвлённые корни; под воздействием феноксикислот — мощная, разветвлённая корневая система со слабым ростом в длину. Индолилмасляную кислоту можно довольно свободно купить, хотя она и не внесена в список разрешённых препаратов. Но для неспециалиста проще применять готовые средства.

«Гетероауксин»

Действующее вещество — индолил-3-уксусная кислота. Повышает приживаемость при пересадке, ускоряет рост корней, улучшает срастаемость прививок. Это полученный синтетическим путём полный аналог природного ауксина. В основном применяется в виде водных растворов.

Гетероауксин. Фото с сайта yarpoliteks.ru «Гетероауксин». Фото с сайта yarpoliteks.ru Раствор нестоек — на свету очень быстро разрушается. К тому же велика возможность передозировки, тогда вместо улучшенного корнеобразования получим угнетенное растение, возможна даже его гибель.

«Корнерост»

Действующее вещество — калиевая соль индолил-3-уксусной кислоты. По своим характеристикам (включая нестойкость раствора и возможность передозировки) аналогичен «Гетероауксину», но лучше растворяется в воде.

«Корневин»

Действующее вещество 4— (индол-3-ил) масляная кислота. Препарат — структурный аналог природного ауксина. Улучшает приживаемость (замачивание саженцев), облегчает черенкование, усиливает ростовые процессы при поливе под корень.

Корневин. Фото с сайта technoexport.ru Применяется как в виде водных растворов, так и для опудривания. Менее опасен с точки зрения передозировки, растворы более стабильны. Другие варианты (аналоги) «Корневина» — «УкоренитЪ», «Корень Супер».

Аналоги Корневина УкоренитЪ (фото с сайта zimoletto.ru) и Корень Супер (фото с сайта avgust.com)

Ускорить образование корней можно не только фитогормонами, воздействующими непосредственно на корни, но и средствами, улучшающими общее состояние растения, а значит, подстёгивающими его наращивать корни естественным путём.

Янтарная кислота

Содержится в янтаре, некоторых растениях и живых организмах, в буром угле. Янтарная кислота участвует в клеточном дыхании. Препарат можно купить в магазинах для садоводов, например, под названием «Янтарин» и просто в виде таблеток в аптеке.

Янтарная кислота в таблетках. Фото с сайта bagiraclub.ru Янтарная кислота в таблетках. Фото с сайта bagiraclub.ru Янтарная кислота улучшает метаболизм, ускоряя рост зелёного организма в целом и его отдельных частей. Также она увеличивает стрессоустойчивость растений и реанимирует ослабленные экземпляры.

«Рибав-Экстра»

Получают в результате биосинтеза, действующие вещества — аланин (входит в состав белков) и глутаминовая кислота (тоже входит в состав белков, служит для азотистого обмена). Выпускается в виде 60% спиртового экстракта продуктов метаболизма микоризных грибов, обитающих в корне женьшеня.

Рибав-Экстра. Фото с сайта irecommend.ru Препарат обладает большой биологической активностью и полностью безопасен для живых существ, то есть можно не соблюдать санитарный промежуток времени между обработкой и сбором урожая. Повышает всхожесть семян, стимулирует ростовые процессы (в том числе корнеобразование) на протяжении всей вегетации. «Рибав-Экстра» увеличивает устойчивость растений к действию вредителей, болезням и неблагоприятным факторам среды и помогает восстановить ослабленные растения. Использование этого препарата увеличивает урожай и его качества, а также улучшает внешний вид декоративных растений. В нашем маркете вы сможете найти все препараты, о которых идёт речь в этой публикации. Загляните в подборку Стимуляторы корнеобразования. ^collection [177,4]

«Фитозонт Хвойный»

«Фитозонт Хвойный» — это, по заявлению производителя, специализированный препарат для улучшения приживаемости хвойных. Состав аналогичен «Рибаву-Экстра»: аланин и глутаминовая кислота. Применение: замачивание семян перед посевом, полив под корень в периоды интенсивного роста и опрыскивание после.

Фитозонт Хвойный фасуется по 1 и 10 мл. Фото с сайта avgust.com «Домоцвет»

Действующее вещество — α-циано-4-гидроксикоричная кислота. Растительное органическое соединение, стимулятор негормонального происхождения.

Домоцвет. Фото с сайта nest-m.ru Используется для повышения приживаемости, оказывает общестимулирующее действие, повышает защитные силы растения. Способствует корнеобразованию, подавляя природную систему разрушения гормона ауксина. Увеличивает устойчивость к грибным и другим заболеваниям (особенно корневым гнилям) и воздействию неблагоприятных природных факторов. Используется для замачивания черенков и семян, а также опрыскивания по листьям на протяжении вегетации.

«Циркон»

Препарат «Циркон» по своему составу аналогичен «Домоцвету» — в его основе та же гидроксикоричная кислота, только в большей концентрации. Поэтому все основные свойства и способы применения те же.

Циркон. Фото с сайта nest-m.ru Препарат увеличивает всхожесть семян (до 18%). Благодаря комплексному действию на растение «Циркон» регулирует все процессы (ростовые, корнеобразующие, генеративные) одновременно. Сочетается с удобрениями и другими средствами для стимуляции, например, препаратами для корнеобразования на основе природных или синтезированных ауксинов. «Циркон» разработан и производится (как и «Домоцвет») российской компанией «НЭСТ-М».

«Крезацин»

Действующее вещество — кремнеорганическое соединение. Разработан в 70-х годах прошлого века в Иркутском институте химии.

Крезацин. Фото с сайта zimoletto.ru Повышает общие жизненные силы зелёного организма, устойчивость к холоду, улучшает синтез белков и активность ферментов посредством воздействия на клеточные мембраны. Особенно эффективно его применение на неблагоприятных почвах. По отзывам специалистов, «Крезацин» очень хороший препарат, но мало используется, потому что слабо рекламируется. Кроме растениеводства, применяется в животноводстве, птицеводстве и пчеловодстве в качестве биологической активной добавки к кормам. Вы познакомились с препаратами, воздействующими на корнеобразование растений. В следующем материале я рассмотрю стимуляторы и регуляторы роста, используемые для увеличения и сохранения завязи, а также препараты для стимуляции или торможения роста вегетативной части растений.