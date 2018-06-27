Воронежцы соорудили для своего кота отдельный вход в многоэтажку

А вот мнение соседей на этот счёт разделилось. Чтобы питомцу было удобно. Заботливые воронежцы, которые, по всей видимости, очень любят своего четвероного друга, пристроили к 10-этажному дому лестницу, чтобы их кот выходил гулять, когда угодно. Такая необычная конструкция появилась в микрорайоне Шилово. Как рассказали местные жители, здесь живёт семья пенсионеров. Застать хозяев дома, к сожалению, не удалось. А вот зверёк оказался на месте и продемонстрировал, как он пользуется деревянным трапом. Выходит через специальное отверстие в балконе и спускается со второго этажа.

Правда, та ли это зеленоглазая особа, для которой и предназначена персональная стремянка — неизвестно. Ведь тем же путём пробраться в квартиру по лестнице может любой уличный кот. Мнения жильцов дома по поводу такого приспособления разделились. — Я думаю, что внешний вид этого дома абсолютно не пострадал от данного сооружения. Всё смотрится, думаю, достаточно органично и мило. Коту, я думаю, хорошо и приятно, что о нём так заботятся, — отметила жительница дома №5 по улице Коренцова Елена Солнцева.